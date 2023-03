Die neue Wiesenbacher Kita nimmt Gestalt an

Plus In Wiesenbach wurde Hebauf gefeiert. Viele Kommunen müssen für neue Kita-Plätze Millionenbeträge bereitstellen und der Bedarf wird wohl insgesamt weiter wachsen.

So ein Hebauf kann bekanntlich höchst unterschiedliche Dimensionen annehmen. Es gibt Zusammenkünfte, da findet sich mitunter gerade einmal eine Handvoll Personen ein. In Unterwiesenbach hingegen war der Hebauf für den neuen Kindergarten eine Art Gemeindefest. Viele Kinder waren mit ihren Eltern gekommen, aber auch etliche weitere Gemeindebürgerinnen und -bürger. Der Bau der neuen Kita für Wiesenbach zeigt exemplarisch, was derzeit viele Städte und Gemeinden bewegt. Wie ist es möglich, den immer größer werdenden Bedarf an Kita-Plätzen zu decken? Das Beispiel Wiesenbach macht deutlich, wie sehr die Kommunen hier gefordert sind.

Immer mehr Kita-Plätze: Bürgermeister Gilbert Edelmann schilderte die Entwicklung in Wiesenbach. Vor nicht allzu langer Zeit war ein eigener Kindergarten für die rund 1000 Einwohner zählende Gemeinde Wiesenbach mit ihren Ortsteilen Unterwiesenbach, Oberegg und Unterwiesenbach kein Thema. Die Planung für einen gemeinsamen Kindergarten im benachbarten Deisenhausen war bereits auf den Weg gebracht worden. Doch dann zeichnete sich ab, dass der Bedarf an Kita-Plätzen in Wiesenbach zunimmt. Bürgermeister Gilbert Edelmann und der Gemeinderat entschlossen sich zum Neubau einer Kita für die Gesamtgemeinde in Unterwiesenbach.

Zimmermeister Stefan Merk sprach beim Hebauf für die neue Kindertagesstätte den Richtspruch. Foto: Peter Bauer

Beim Hebauf erläuterte Edelmann die Zahlen. 37 Kinder sind derzeit in der Interimsgruppe in der Alten Schule in Oberwiesenbach untergebracht. Doch der Bedarf an Kita-Plätzen steigt weiter. Für das nächste Kita-Jahr seien es 59 Kinder, davon 13 Kinder unter drei Jahren.

Die Wiesenbacher Einwohnerzahl wird sich wohl bei etwa 1000 einpendeln

Edelmann sagt, dass gerade in diesem Bereich der Bedarf steige. Eltern würden ihre Kinder immer früher in eine Kita bringen. Das ist im städtischen Bereich schon länger so, es wird nun auch auf dem Land zunehmend die Regel. Edelmann rechnet damit, dass sich die Wiesenbacher Einwohnerzahl bei etwa 1000 einpendeln wird. Er geht mit Blick darauf davon aus, dass der Bedarf an Kita-Plätzen in Wiesenbach zunächst noch etwas weiter steigen wird, sich dann aber stabilisieren wird.

Anders sieht das möglicherweise in den Städten im Landkreis Günzburg aus. Städte wie Günzburg (aktuell etwa 21.500 Einwohner), Krumbach (rund 14.000 Einwohner) und Thannhausen (etwa 6400 Einwohner) werden in den nächsten Jahren wohl noch weiter wachsen. Hier macht sich unter anderem bemerkbar, dass Menschen die teuren Ballungszentren verlassen und in kleinere Städte ziehen. Voraussichtlich wird in den Städten der Region der Bedarf an Kita-Plätzen deutlich zunehmen.

Lesen Sie dazu auch

In Thannhausen wächst der Bedarf an Kita-Plätzen weiter

In Thannhausen wurde vor nicht allzu langer Zeit die Kindertagesstätte Löwenzahn eingerichtet. Jetzt aber muss sich die Stadt schon wieder Gedanken über die Bereitstellung neuer Kita-Plätze machen. In Krumbach steht der Bau eines neuen evangelischen Kindergartens im Investitionsprogramm der Stadt mit dem Schwerpunkt 2025/2026. Kosten: rund fünf Millionen Euro. Zudem wird in Krumbach an der Kammel aktuell für rund fünf Millionen Euro ein neuer Kinderhort gebaut.

Die neue Kindertagesstätte für die Gemeinde Wiesenbach wird voraussichtlich bis zum Ende des Jahres fertiggestellt sein. Foto: Peter Bauer

Natürlich gibt es dann diverse Zuschüsse, unter anderem vom Freistaat. Aber eine Summe von fünf Millionen Euro deutet an, welch ein Kraftakt für die Kommunen die Bereitstellung von Kita-Plätzen ist. Edelmann rechnet aktuell für die neue Kita in Wiesenbach mit 4,5 Millionen Euro Kosten. Von der Regierung von Schwaben gibt es einen Zuschuss von rund 1,2 Millionen Euro, aus dem KfW-Programm 650.000 Euro. Er ist zuversichtlich, dass der Kindergarten in den letzten Monaten des Jahres 2023 fertiggestellt werden kann.

Für die Kita genutzt wird dann das Erdgeschoss des neuen Gebäudes. Wenn der Bedarf an Kita-Plätzen doch deutlich steigen sollte, gebe es im Obergeschoss noch eine Raumreserve.

Zimmermeister Stefan Merk sprach in Wiesenbach den Richtspruch

Edelmann kann also in Sachen Kita-Plätze durchaus mit einer gewissen Gelassenheit auf das Kommende blicken. Allen Grund zu bester Laune hatte beim Hebauf auch Zimmermeister Stefan Merk, der den Richtspruch sprach. Nach einem regnerischen Tagesauftakt strahlte die Sonne, so konnte die Feierlichkeit unter blauem Himmel stattfinden.

Der Wiesenbacher Hebauf wurde von Kindergarten-Kindern und ihren Erzieherinnen umrahmt. Foto: Peter Bauer

Für einen besonderen musikalischen Rahmen sorgten die Wiesenbacher Kindergarten-Kinder mit ihren Erzieherinnen. Bürgermeister Edelmann dankte in seiner Ansprache allen am Projekt Beteiligten. Viel Lob gab es für die Firmen – und auch für den Bürgermeister selbst. "Dem Bürgermeister Edelmann danken wir für den Kindergarten hier", sangen die Kinder – und zauberten dem Gemeindeoberhaupt ein lang anhaltendes Lächeln ins Gesicht.