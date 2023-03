Gemeinde Wiesenbach gibt heuer viel Geld aus

Plus Der Haushalt der Gemeinde Wiesenbach steht: Investiert wird dieses Jahr unter anderem in Kindergarten, Hochwasserschutz und Internet.

Neubau des Kindergartens, Hochwasserschutz und Glasfaserausbau – diese drei Großprojekte dominieren den diesjährigen Haushalt der Gemeinde Wiesenbach. „Das, was wir zu tun haben, bekommen wir finanziert“, sagt Bürgermeister Gilbert Edelmann. „Aus unserer Sicht investieren wir mit den Maßnahmen für die Zukunft.“ Edelmann spricht beim Hochwasserschutz und Kindergarten von Pflichtaufgaben der Gemeinde, die die Investitionen wert seien. Das hat aber auch seinen Preis: „Freiwillige Leistungen werden nicht mehr möglich sein.“ Man werde sehr genau überlegen müssen, „was wir uns noch leisten können“, erklärt der Bürgermeister.