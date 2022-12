Die Langlaufloipe bei Winzer öffnet am Samstag

Langlauf-Fans aufgepasst! Am Samstag soll die rund zwölf Kilometer lange Strecke durch das romantische Haseltal öffnen. Die Spuren sind in gutem Zustand.

Erfreuliche Nachricht für alle Freunde des Skilanglaufs: Die Loipe in Winzer ist gespurt. Jetzt hat der Loipenbeauftragte des Bayerischen Landessportverbands, Hans Wiedemann aus Winzer, bereits den Läufern, die den klassischen Stil bevorzugen, die Spur bereitet. Am Samstag, 17. Dezember, wird er auch parallel dazu die rund zwölf Kilometer lange Strecke durch das romantische Haseltal für die Skater walzen. Bis spätestens 11 Uhr, so Wiedemann, werde er mit der Präparation fertig sein. Die Temperaturen sollen laut Wetterbericht ja im Minusbereich bleiben, und so können sich die Langläufer auf eine gut präparierte Loipe freuen.

Mehrere Einstiegsmöglichkeiten rund um Krumbach

"Bis auf ein paar wenige nasse Stellen sind sowohl Diagonal- als auch Skaterspur in sehr gutem Zustand", verspricht Hans Wiedemann. Es wurden auf der Strecke wieder zwei Kassen installiert, in welche die Nutzer der Loipen freiwillige Spenden einwerfen können, die zur Deckung der Unkosten verwendet werden. Einstiegsmöglichkeiten in die Loipe sind an den Ortsverbindungsstraßen Niederraunau - Mindelzell, Gaismarkt-Winzer und Winzer-Aletshausen. (tho)

Lesen Sie dazu auch