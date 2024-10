Nattenhausen: Fluthelfer 2024 mit Ehrennadeln ausgezeichnet

Auch wenn der Breitenthaler Ortsteil Nattenhausen nicht so stark vom Jahrhundertwasser Anfang Juni betroffen war wie etwa andere Orte im Landkreis, der Einsatz, den die dortige Freiwillige Feuerwehr und viele freiwillige Helfer leisten mussten, um die Schäden in Grenzen zu halten, war dennoch enorm. Über 800 Einsatzstunden waren es an vier Tagen Tag und Nacht, so Kommandant Nicolai Ziegler. Hierfür bedankte sich die Gemeinde Breitenthal nun mit einer Einladung ins Vereinsheim Nattenhausen und bewirtete die Feuerwehrfrauen und -männer sowie die Helfer mit Speis und Trank. Doch damit nicht genug. Landrat Hans Reichhart überreichte in diesem Rahmen an 49 Personen im Auftrag der Bayerischen Staatsregierung als Dank für den freiwilligen Einsatz Anstecknadeln mit der Aufschrift „Fluthelfer 2024“.

