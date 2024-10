15-Jährige aus Ziemetshausen ist wieder aufgetaucht

Die seit dem 19.09.2024 vermisste 15-jährige Jugendliche ist wieder wohlbehalten bei ihren Eltern. Im Rahmen der sehr umfangreichen polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte die 15-Jährige in Hamburg angetroffen werden.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben am Dienstagabend, 1. Oktober, den Aufenthaltsort der 15-Jährigen im Stadtgebiet Hamburg. Sie hielt sich dort mit ihrem 40-jährigen Begleiter auf. Die Hamburger Polizei nahm die Jugendliche in Obhut und übergab sie den Eltern. Ein strafbarer Hintergrund scheidet nach aktuellem Sachstand der Kriminalpolizei Memmingen aus.

Die 15-Jährige verließ laut Polizeibericht am Donnerstag vor zwei Wochen gegen 6.30 Uhr die elterliche Wohnung, um mit dem Bus zu ihrer Schule nach Krumbach zu fahren. Zuletzt wurde sie gegen 7 Uhr in Thannhausen in der Ursberger Straße an der Bushaltestelle des Sonderpreisbaumarktes gesehen. Seitdem war sie unbekannten Aufenthalts. (AZ)