Bauausschuss beschäftigt sich mit L-Steinen und neuen Wohnungen

In Ziemetshausen sind zahlreiche Bauprojekte geplant.

Plus In der jüngsten Bauausschuss-Sitzung in Ziemetshausen geht es um Stellplätze einer geplanten Wohnanlage. Zudem gibt es Ärger wegen einer Steinmauer.

In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Bauausschuss des Marktgemeinderats Ziemetshausen mit zwei kniffeligen Tagesordnungspunkten beschäftigt. So hat der Antrag auf isolierte Befreiung zum Setzen von L–Steinscheiben entlang eines Grundstücks im Geltungsbereich des Bebauungsplans "Allgemeines Wohngebiet Allgäustraße" eine gewisse Pikanterie. Das Vorhaben sollte an eine südwestlich des Grundstücks von einem Nachbarn bereits erstellte und vom Landratsamt Günzburg genehmigte Stützmauer mit L-Steinen anschließen. Dann aber würden die L–Steine auf der Grundstücksgrenze direkt entlang einer Nachbargarage zum Stehen kommen. Der Nachbar aber hat die Unterschrift zum Antrag verweigert und stimmt dem Bauvorhaben nicht zu.

Nachbarn könnten gegen die Steine klagen

In einer schriftlichen Stellungnahme an die Marktgemeinde haben die direkt anliegenden Nachbarn ihre Ablehnung begründet und ihren außerordentlichen Unmut geäußert. Sollte der Antragsteller trotz ablehnender Haltung der Marktgemeinde infolge der Vorgaben des Bebauungsplans - entlang der Grundstücksgrenzen sind Stützmauern nicht zugelassen - vom Landratsamt dennoch die Genehmigung zum Setzen der Steine bekommen, bliebe dem unwilligen Nachbarn nur das Einreichen einer Klage gegen den Freistaat Bayern.

