Das denkmalgeschützte, fürstliche Rentamt wird ein Kinderhort

Das historische Rentamt in Ziemetshausen soll zu einem Kinderhort umgebaut werden.

Plus Ein neuer Kinderhort im historischen Rentamt Ziemetshausen: Wegen des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung muss die Marktgemeinde handeln. Was erste Planungen ergeben.

Von Oliver Wolff

Die Marktgemeinde Ziemetshausen bietet bereits einen Großteil der verschiedensten Betreuungsangebote an, wie zum Beispiel Kinderkrippe, Kindergarten oder die sogenannte Offene Ganztagesschule (OGTS). Für die Gebundene Ganztagsschule ist die Ziemetshauser Hyazinth-Wäckerle-Grundschule zu klein und es gibt laut Schulleiterin Alexandra Hahn seitens der Eltern keine Nachfrage. Da es ab August 2026 einen gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter (zunächst für die Erstklässler) gibt, auch während der Ferien, muss die Marktgemeinde so gut wie alle Kommunen handeln und eine Angebotslücke schließen. Die Lösung ist in Ziemetshausen ein Kinderhort im historischen Rentamt für bis zu 75 Schulkinder bis zum Alter von 14 Jahren. Die Zeit drängt, nun werden erste Pläne vorgestellt.

Rentämter spielten eine wichtige Rolle in der Finanzverwaltung

Ein Rentamt war eine Verwaltungseinheit während des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Es handelte sich um eine Behörde vor Ort, die für die Verwaltung der landesherrlichen Einkünfte und Abgaben zuständig war. Dazu gehörten etwa die Erhebung von Steuern, Zöllen, Mauten und anderen Abgaben, die dem Landesherrn zustanden. Die Rentämter spielten eine wichtige Rolle in der Finanzverwaltung und der Organisation des Staatswesens in dieser Zeit. Das Rentamt Ziemetshausen wurde 1671 während der Ortsherrschaft (damals noch) der Grafen von Oettingen-Wallerstein errichtet. Vor einigen Jahren verkaufte ein privater Eigentümer das historische Gebäude der Marktgemeinde, zu einem vergleichsweise günstigen Preis, mit der Prämisse, es für einen sozialen Zweck zu nutzen. Längere Zeit war ein mögliches Seniorenwohnheim im Gespräch.

