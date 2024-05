Ziemetshausen

Ehrenbürgerin Paula Luttmann ist im Alter von 87 Jahren gestorben

Plus Ziemetshausen trauert um Ehrenbürgerin Paula Luttmann: Ihre Hingabe und ihr Wirken bleiben unvergessen. Am Mittwoch wurde sie beigesetzt. Ein Nachruf.

Von Peter Voh

An Christi Himmelfahrt ist die allseits beliebte Ziemetshauser Ehrenbürgerin Pauline Luttmann im Alter von 87 Jahren gestorben. Sie war über Jahrzehnte in vielen Tätigkeitsfeldern prägende Person in der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul. Jede und jeder wusste, Paula – wie man sie liebevoll genannt hat – zu schätzen. Die Verstorbene war Lektorin und Kommunionhelferin, hat viele Jahre Geburts-tags-, Altenheim- und Krankenhausbesuche mit viel Hingabe übernommen.

Liebevoll leitete sie die Seniorennachmittage in Ziemetshausen

Die Arbeit mit Senioren war ihr ein Herzensanliegen, leitete sie doch fast 30 Jahre die Seniorennachmittage. Dazu war Luttmann 32 Jahre im Pfarrgemeinderat, die Hälfte davon als Vorsitzende. Eine lebendige Pfarrgemeinde war ihr wichtig, stets mit Freude an ihrer Tätigkeit und das kirchliche Leben Jahrzehnte prägend, wurde sie vor Jahren mit der goldenen Ehrennadel der Diözese ausgezeichnet.

