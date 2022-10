Fensterscheibe in Ziemetshausen durch Steinwurf beschädigt

Nach einer eingeworfenen Fensterscheibe in Ziemetshausen bittet die Krumbacher Polizei um Hinweise.

Wie die Polizei berichtet, warf bereits am Samstag ein unbekannter Täter vermutlich einen Stein gegen eine Schaufensterscheibe eines Anwesens in der Bürgermeister-Haide-Straße in Ziemetshausen. Hierbei wurde die äußere Scheibe beschädigt. Ein ähnlich gelagerter Vorfall ereignete sich bereits eine Woche zuvor. Der angerichtete Sachschaden wurde mit rund 1000 Euro angegeben. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Krumbach, 08282/905111, melden. (AZ)