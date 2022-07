Frau verursacht Ausparkunfall, fährt weg und wird geschnappt

Eine Frau verursacht in Ziemetshausen einen Unfall auf einem Parkplatz und fährt davon. Weil Beobachter schnell reagierten, findet die Polizei die Flüchtige.

In Ziemetshausen hat eine 61-Jährige am Freitag gegen 11.45 beim Rückwärtsausparken auf einem Supermarktparkplatz in der Augsburger Straße ein anderes Auto angefahren und ist anschließend davongefahren, obwohl sie einen Blechschaden verursacht hatte. Weil aufmerksame Zeugen das sahen und sich das Kennzeichen merkten, informierten sie die Polizei. Eine Streife ermittelte die Autofahrerin und leitete ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Der entstandene Gesamtschaden liegt laut Polizei vermutlich im unteren vierstelligen Bereich. (AZ)