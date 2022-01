Misslungenes Wendemanöver in Ziemetshausen

Als er wenden wollte, hat ein Mann in Ziemetshausen ein anderes Auto angefahren und einen vierstelligen Sachschaden verursacht.

Am Montagmorgen gegen 9.40 Uhr wollte ein Autofahrer in der Reischenaustraße in Ziemetshausen wenden und ist dabei gegen ein vorbeifahrendes Auto gestoßen.

Unfall: Wendemanöver in Ziemetshausen missglückt

Der 58-Jährige fuhr im Zuge seines Wendemanövers rückwärts und stieß dabei gegen die linke Seite eines Autos, das in dem Moment vorbeifuhr. Der Sachschaden beträgt laut Polizei ungefähr 5000 Euro. (AZ)