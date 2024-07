Schützenverein Ziemetshausen feiert gemütliches Grillfest

Vor kurzeem fand das alljährliche Grillfest des Schützenvereins Ziemetshausen auf der „Rohrgrabenalm“ statt und lockte zahlreiche Mitglieder sowie deren Familien an. Insgesamt fanden sich knapp 70 Erwachsene und Kinder zu einem fröhlichen Beisammensein ein. Besonderes Highlight war ein als Zeltdach aufgespannter Bundeswehr-Fallschirm, der mit Hilfe des Manitou-Laders der Familie Fendt, Nahwärme Muttershofen gehalten wurde. Zu später Stunde sorgte Günter Wegner mit seinem Akkordeon für musikalische Unterhaltung und rundete damit den gelungenen Abend ab. Am 21. September veranstaltet der Schützenverein Ziemetshausen wieder einen Biergarten in der „Neuen Mitte“.

