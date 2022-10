Ziemetshausen

vor 33 Min.

So hat sich die Firma EKK in Ziemetshausen entwickelt

Plus Am neuen Standort von EKK in Ziemetshausen wurden rund vier Millionen Euro investiert. In welchen Geschäftszweigen die Firma erfolgreich ist.

Artikel anhören Shape

Seit Jahresbeginn bereichert ein innovatives Unternehmen das Gewerbegebiet in Ziemetshausen: Die EKK-Anlagentechnik. Am neuen Standort in der Boschstraße 8 in Ziemetshausen investierte das Unternehmen fast vier Millionen Euro in den Neubau. Auf dem rund 8000 Quadratmeter großen Areal am östlichen Rand des neuen Gewerbegebiets bietet die neue Betriebsstätte mit einer 2000 Quadratmeter großen und 15 Meter hohen Produktionshalle und vorgebautem Verwaltungstrakt beste Produktions- und Arbeitsbedingungen für die inzwischen 25 Beschäftigten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen