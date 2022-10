Ziemetshausen

Wenn E-Autos brennen: Ziemetshauser Feuerwehr erhält spezielles Training

Plus Brennende E-Autos löschen, das stellt die Feuerwehren vor eine neue Herausforderung. Ein Spezialunternehmen hilft dabei. Der Chef erklärt im Interview, wie.

Von Manuela Rapp

Was ist das Besondere an Ihrem Trainingsprogramm mit dem patentierten Fahrzeug Ihres Maulbronner Unternehmens Q4Flo GmbH?



Daniel Rothmaier: Aufgrund der chemischen und elektrischen Gefahren ist ein vollumfängliches einsatztaktisches Training für Einsatzkräfte der Feuerwehr an E-Autos oder Hochvoltfahrzeugen zu vermeiden. Außerdem ist es ja auch aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll, ein E-Fahrzeug für Schulungszwecke zu opfern. Deshalb haben ich und mein Geschäftspartner Christian Kern vor rund zwei Jahren ein spezielles Trainingsprogramm mit einem patentierten Fahrzeug entwickelt. Im Kreis Günzburg kam es kürzlich erstmals in Ziemetshausen zum Übungseinsatz.

