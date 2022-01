Ziemetshauser Radweg wird auf alter Bahntrasse ausgebaut

Die Gemeinderäte haben über verschiedene Möglichkeiten diskutiert. Warum sie jetzt einen Radweg auf der alten Bahntrasse planen.

Im Rahmen der Radoffensive Bayern bietet sich der Ausbau vorhandener Bahntrassen oder damit gleichlaufender Wege als Radweg an. Der sollte in ein Radwegenetz eingebunden werden und Anschluss an vorhandene Radwege finden. Der Freistaat fördert das mit 80-90 Prozent. Seit dem Abbau der Gleise von Dinkelscherben über Ziemetshausen nach Thannhausen im Jahr 2007, verfügt auch die Marktgemeinde über derartiges Terrain, wobei der parallel laufende Feldweg mit Unterstützung der Regionalmarketing Günzburg bislang provisorisch schon als Radweg benutzt wird.

Der Weg gilt als Teilabschnitt verschiedener kartierter Radwege, wird aber auch von der Landwirtschaft stark genutzt. Bereits in der Oktobersitzung hat der Marktgemeinderat beschlossen, einen Radweg auf dem Verbindungsweg von der Firma Hösle entlang der alten Bahnstrecke bis nach Uttenhofen auszubauen. Bürgermeister Ralf Wetzel nennt einen Kostenbetrag von ungefähr 100.000 Euro, der größtenteils vom Staat bezuschusst wird. In der jüngsten Sitzung haben die Räte über beide Möglichkeiten – Ausbau des Feldweges oder aber einen Radweg auf dem früheren Gleiskörper – diskutiert.

Gegen die Feldweg-Variante spricht rege Benutzung durch land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge und damit auch eine Gefährdung von Radfahrern, Wanderern und Spaziergängern. Für den Radweg auf dem Gleiskörper spricht hingegen die Tatsache, dass über einen Großteil der gesamten Länge noch ein geschottertes Fundament vorliegt, das die Ausbauarbeiten wesentlich vereinfachen und auch kostenmäßig günstig halten dürfte. So haben die Räte nach eingehenden Diskussionen einstimmig beschlossen, eine Projektskizze beim Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr einzureichen und eine Bewerbung für die Förderung des geplanten Radweges auf der alten Bahntrasse nach Uttenhofen abzugeben.

Die Brezenhurre in Ziemetshausen fällt aus

Wegen der Corona–Pandemie muss auch in diesem Jahr die am gumpigen Donnerstag, 24. Februar anstehende Brezenhurre vor dem Rathaus ausfallen. So hat der Marktgemeinderat bereits im vergangenen Jahr beschlossen, anstelle der Präsenzveranstaltung Gutscheine an die Kindergarten- und Grundschulkinder zu verteilen. Allerdings gab es damals Probleme, weil nur Kinder unter zehn Jahre mit einem Gutschein für je zwei Brezen und Würste bedacht wurden. Auch die Kinder an weiterführenden Schulen fühlten sich benachteiligt. So sollten in diesem Jahr auch die unter einem Jahr alten Babys bis einschließlich der Schüler bis 18 Jahre mit Gutscheinen ausgestattet werden, die dann beim heimischen Metzger und den Bäckereien eingelöst werden können. Vielen Räten ging dies zu weit, haben sich doch die letzten Jahre so gut wie keine über 10 Jahre alten Schüler an dem Faschingshöhepunkt vor dem Rathaus beteiligt. So beschloss man nach kurzer Diskussion, den Personenkreis auf Kinder bis zu 10 Jahren zu begrenzen und entsprechend die Gutscheine zum Versand zu bringen.

Regenwasserrückhaltebecken müssen durch die Kommune unterhalten werden, in den vergangenen Jahren hat sich hier ein gewisser Nachholbedarf angestaut, der bei möglichem Starkregen zu Problemen führen kann. Gemeinsam mit der Gemeinde Aichen innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft und in Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt wurde bereits begonnen, die Becken instand zusetzen. Die Arbeiten werden zügig fortgesetzt. Erster Bürgermeister Ralf Wetzel und Bauhofleiter Wolfgang Reif können in gegenseitigem Einvernehmen über Kosten und Ausgaben dieser Maßnahmen entscheiden, auch wenn die Kosten über 7500 Euro liegen sollten, so sprach man sich einstimmig aus.

Die Geschäftsordnung des Ziemetshauser Gemeinderats ändert sich

Beim Bebauungsplan zum Aufbereitungs- und Recyclingzentrum Bühlmahdweg gibt es eine Änderung im Flächennutzungsplan. Dem Marktgemeinderat Ziemetshausen liegt der ausgearbeitete Vorentwurf mit Satzung, Begründung und Umweltbericht zur Stellungnahme vor. Belange des Marktes Ziemetshausen sind durch die Planung nicht betroffen. Ziel des Vorhabens ist es, ein zentrales Lager und einen zentralen Aufbereitungsplatz für mineralische Materialien und Baumaterialien aus der Stadt Thannhausen und der Region entstehen zu lassen, wo diese zwischengelagert, aufbereitet und vorrangig der Wiederverwendung zugeführt werden können. Der Marktgemeinderat Ziemetshausen nimmt den Vorentwurf des Bebauungsplans "Aufbereitungs- und Recyclingzentrum Bühlmahdweg" mit Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom 16.11.2021 zur Kenntnis.

Außerdem wurde die Geschäftsordnung für den Marktgemeinderat geändert. Um den bisherigen Geschäftsgang zu vereinfachen, und eine schnellere Behandlung verschiedener Anliegen zu garantieren, soll die bisherige Geschäftsordnung des Marktgemeinderates Ziemetshausen vom 11. Mai 2020 geändert werden. Dementsprechend haben die Räte auf der jüngsten Sitzung zu den beschließenden Ausschüssen festgelegt, dem Bau- und Grundstücksausschuss für die Vergabe von Aufträgen für Bauvorhaben der Gemeinde eine Wertgrenze von 50.000 Euro zu setzen. Bei Bauvorhaben von grundsätzlicher Bedeutung ist diese im Marktgemeinderat zu behandeln.

Der Sport- und Kulturausschuss kann für Kinderkulturtage und ähnlich gelagerte Veranstaltungen Ausgaben nur im Rahmen des jeweils vorgegebenen Budgets beschließen. Im Rahmen der Aufgaben für den Ersten Bürgermeister kann dieser für Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Auswirkungen für die Gemeinde bei Verträgen und sonstigen Rechtsgeschäften bis zu einer Wertgrenze von 30.000 Euro selbstständig entscheiden. In allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten, insbesondere bei Rechtsbehelfen und dergleichen, bei Einlegung von Rechtsmitteln und Vergleichsabschlüssen wurde als Obergrenze für den Streitwert ein Betrag von ebenfalls 30.000 Euro festgelegt sofern die jeweilige Angelegenheit keine grundsätzliche Bedeutung hat.