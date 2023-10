Ziemetshausen

17:30 Uhr

Zündelei im Waldkindergarten bereitet Bürgermeister Ralf Wetzel Sorgen

Plus Kürzlich kam es zu Brandlegung und Schmierereien im Ziemetshauser Waldkindergarten. Die Polizei ermittelt, der Bürgermeister appelliert an die Vernunft.

Bürgermeister Ralf Wetzel kontaktierte Ende vergangener Woche unsere Redaktion: Unbekannte hätten beim Waldkindergarten in Ziemetshausen nicht nur herumgeschmiert, sondern auch gezündelt. "Zum Glück ist nichts passiert, wenn die Holzhütte brennt, brennt vielleicht der ganze Wald", sagte Wetzel. Und am Samstagvormittag wieder Feuer im Wald, über einen Kilometer vom Waldkindergarten entfernt. Die Ziemetshauser Feuerwehr war rasch zur Stelle.

Waldbrandgefahr wegen extremer Trockenheit

Wetzel lud unsere Redaktion zum Vor-Ort-Termin am Waldkindergarten ein und sagte, es gehe ihm nicht darum, die Vorfälle zu dramatisieren. "Schmierereien sind das eine, sie sind halt schade. Aber wenn im Wald mit Feuer gespielt wird, wird es schnell gefährlich. Gerade bei der aktuellen Trockenheit." Er wolle die Bevölkerung sensibilisieren, denn es sei nicht das erste Mal, dass Eigentum in Ziemetshausen beschädigt worden ist. "Am Ende zahlt der Steuerzahler die Schäden, und im schlimmsten Fall haben die Kinder keinen Waldkindergarten mehr."

