"Get Back" von Peter Jackson: Starregisseur nimmt sich die Beatles vor

Plus Die Doku „Get Back“ von Starregisseur Peter Jackson spürt den Beatles nach, vor allem ihrem Zerfall als Band. Das versuchte schon einmal ein Film. Der Vergleich ist aufschlussreich.

Was tun, wenn es kriselt? Wenn der Mitspieler nur noch nervt, wenn die Zusammenarbeit keine mehr ist? Vor diesen Fragen standen die Beatles Ende 1968. Ihre damals neueste Platte, das „Weiße Album“, war kaum noch ein Gemeinschaftswerk, eher ein Sammelsurium aus dem Schaffen der Solisten Lennon, McCartney, Harrison und Starr. Sollte es, konnte es so weitergehen?