vor 18 Min.

Dieter Bohlen in München: Gar nicht so mega

In einer gerade mal halb vollen Münchner Olympiahalle beendet Dieter Bohlen seine diesjährige Rückkehr auf die Konzertbühne – mit Frau Carina und einer fiesen Spitze.

Von Wolfgang Schütz

Nein, der albernste Moment ist nicht der, als Deutschlands vermeintlicher Pop-Titan plötzlich im Doktorkittel die Zuschauer in der Münchner Olympiahalle dazu auffordert, sich von ihren Sitzen zu erheben, sich zuerst nach rechts und dann nach links zu drehen und dem dort stehenden, mitunter völlig fremden Menschen eine Nackenmassage zu verabreichen. Das machen die im Schnitt über 50 Jahre alten Leute zwar mit, schließlich ist nun mal für Schabernack offen, wer auf einem Dieter-Bohlen-Konzert ist, und so wird dann auch wild gekichert.

Noch alberner aber ist es vielleicht an diesem Samstagabend, als der zuverlässig zwischen allen Songs sabbelnde Bohlen den passenden Witz zur Einstimmung auf die Hymne erzählt, die er für seine inzwischen 1,3 Millionen Follower auf Instagram geschrieben hat. Die nennt der Star durchwegs in blauer Jeans und schwarzer, am Kragen glitzersteinbesetzten Jeansjacke, weißem Hemd und weißen Turnschuhen nämlich Meganer, weil ja, was er mag, immer "mega" ist, und Follower und Erfolg mag Bohlen – Meganer also, nicht Veganer. Und die übrigens, so der Witz, seien Schuld, "dass wir nicht alle im Paradies leben", hätte Eva nämlich statt des blöden Apfels einfach die Schlange gegessen... Es gibt zwar ein bisschen Feuerfontänen, viel Lichtspektakel und sogar noch roten Lamettaregen an diesem Abend auf der Bühne, aber an dieser Stelle hätte es bloßer, Karnevalstusch getan. Tärä, tärä.

Dieter Bohlen ist das gelungen, worauf Helene Fischer erst hinarbeitet

Am albernsten aber ist die schlicht Frage von Dieter Bohlen in der Mitte seiner gut zweistündigen Show an sein Publikum: "Mögt ihr Schlager?" Er tut es, um in der Heldenerzählung über sich selbst, mit der er nun, nach 16 Jahren zum ersten Mal wieder für einige Konzerttermine durch die Republik getourt ist, auf seine diesbezüglichen Produzentengroßtaten hinzuweisen: für Yvonne Catterfeld und Andrea Berg, DJ Ötzi und Beatrice Egli. Aber natürlich schlägt ihm schon hellauf Jubel entgegen, bevor er dann ein Medley mit jenen Hits anstimmt. Denn: Was anderes ist Dieter Bohlen, wenn nicht der Titan des Dance-Schlagers? In Fortsetzung an die Disco-Erfolge von Boney M. ist ihm einst mit Blue System und dann vor allem Modern Talking gelungen, worauf Helene Fischer trotz ihres Megaerfolgs in Deutschland gerade erst hinarbeitet: Die phrasenhaften Texte ins Englische zu übertragen und dann mit Schlagerkonzepten hittauglich in aller Welt zu werden.

Bohlens Abend hat mit zwei solcher Nummern begonnen. "You Can Win If You Want" von Modern Talking und "Love Me On The Rocks" - auf der doppelten Leinwand hinter der Bühne dazu Bilder des damaligen Bohlen zu sehen, das blonde Haar im Nacken lang, das Singen mit stets lächelndem Mund und geballten Fäusten. Eigentlich fast wie heute, wo er 67 ist, fit wirkt und zum späteren "My Bed Is Too Big" auch noch auf einem Trampolin im dazu auf die Bühne geschobenen Bett mit Goldinitialen "DB" springt. Tanzen konnte er ja noch nie. Aber um mega zu sein, sollte das doch reichen, wenn er später, im Finale, ja auch noch "Atlantis Is Calling", "Cheri, Cheri, Lady", "Brother Louie" und "You're My Heart, You're My Soul" servieren kann, wozu natürlich alles jubelt, singt und tanzt. Und wenn er zuvor ja auch noch seine großen Fernseherfolge auf die Bühne holen kann. Nicht nur seine Hit-Kompositionen aus "Deutschland sucht den Superstar". Die Show, mit der er demnächst in die 17. Staffel geht, während er zugleich mit "Das Supertalent" 13. Staffeln gemacht hat, der Super-Juror in bald 30. Staffel also: "Call My Name" von Pietro Lombardi etwa oder "Mamacita" von Mark Medlock, die ihm freilich noch mehr stimmliche Schwierigkeiten bereiten als sein eigenes, altes Material. Bohlen kann auch genüsslich erzählen, wie er einst auch den nun von ihm sehr ordentlich nachgesungenen Chris-Norman-Hit "Midnight Lady" zum Schimanski-Tatort selbst gemacht hat – und dass er all diese Erfolge erreicht hat, obwohl ihm die Presse immer so übel mitgespielt habe, damals mit Geringschätzung, heute mit den Boulevard-Lügen über sein Privatleben.

Bei Bohlens Auftritt bleibt reichlich Platz in der Olympiahalle

Aber mal abgesehen davon, dass gerade die Boulevard-Zeitungs-Präsenz Dieter Bohlen auf seinem Weg zum Star und zu bleibender Massenwirkung immer auch ziemlich geholfen hat – so mega ist dieses Wiedersehen mit dem Fernseh- und Social-Media-Mann für Millionen als aktiver Musiker nun nicht. In der Olympiahalle ist das hintere Drittel mit einem schwarzen Vorhang abgehängt, und auch in der übrigen, bis in die Hälfte der Arena auch bestuhlten Halle bleiben deutliche Lücken. Wenn bei den großen Stars hier 12.500 Menschen Platz finden, sind an diesem Abend wohl nicht mal 6000. An den ärmlich bestückten Merchandising-Ständen herrscht auch Flaute und die bei Großevents inzwischen immer wieder angebrachten Hinweise, das Filmen und Fotografieren während der Show sei verboten, sind reine Makulatur (oder bloß noch vom Abend zuvor mit RAF Camorra hier übirg?). Der Dieter live in Person wird jedenfalls lückenlos aufs Smartphone gespeichert dabei, wie es ihm dann eben doch gelingt, einen unterhaltsamen Abend aus diesen nicht eben Megastar-Umständen zu machen.

So trat Modern Talking damals auf: Thomas Anders (links) mit Nora-Kette und Dieter Bohlen bei einem Konzert am 11.11.1985 in Saarbrücken. Bild: Roland Witschel , dpa (Archiv)

Eine Stichelei kann sich Bohlen nicht verkneifen

Und wohl auch dabei, wie er sich eine typische Fiesheit eben doch nicht verkneifen kann. Es ist Bohlen schon gelungen, den Fernsehsender und die Social-Media-Kanäle fleißig zu benennen und den Mann, der mit ihm eigentlich Modern Talking war, bloß im Nebensatz als "der Thomas" zu streifen. Im großen Finale dann aber, als sogar die noch seine Frau Carina zum DSDS-Sammelhit "We Have A Dream" zu ihm auf die Bühne kommt und sich alles in Wohlgefallen auflöst, weil sich seine starke Band in Person seines sehr stützenden Neben-(und nicht selten verdeckten Haupt-)sängers beim tollen Dieter für alles bedankt: Da haben die ihm schon ein bisschen neckisch ein Schild mit dem Namen seiner Frau um den Hals gehängt, wie es einst jener Thomas in Gold als Schmuckstück von seiner trug; und da hat sich die Band auch entsprechende "Dieter"-Schilder umgehängt, als der mal kurz das Schafott des Jurors herausholt. Er lobt seinen Co-Sänger des Abend so überschwänglich, um eigentlich zu sagen, einen solch engagierten und stimmstarken und hingebungsvollen Partner wie diesen hätte er sich damals bei Modern Talking statt jenes anderen auch oft gewünscht. Wahre Größe ist etwas anderes. Es ist halt Dieter Bohlen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier .

Themen folgen