Gründonnerstag 2020, heute: Gesetzlicher Feiertag? Datum, Name und Bedeutung

Ein Brauch am heutigen Gründonnerstag in der Kirche ist die Fußwaschung. Um die Welt gingen Bilder, wie Papst Franziskus Strafgefangenen in Rom die Füße wusch.

Der heutige Donnerstag vor Ostern heißt Gründonnerstag. Woher kommt der Name? Welche Bedeutung hat dieser Tag? Und ist es ein gesetzlicher Feiertag? Das lesen Sie hier.

Ostern 2020: Am heutigen Donnerstag, 9.4.2020, wird Gründonnerstag gefeiert. An diesem Tag gedenken Christen des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern, bevor er am darauffolgenden Karfreitag am Kreuz hingerichtet wurde.

Datum: Heute ist Gründonnerstag 2020

Das Datum fällt 2020 auf den heutigen 9. April.

Bedeutung: Woher kommt der Name Gründonnerstag?

Der Name Gründonnerstag geht möglicherweise auf das mittelhochdeutsche Wort "greinen" (wehklagen) zurück. Nach dem letzten Mahl wird Jesus von Judas verraten. Zuvor bat er seine Jünger, zum Gedächtnis an seinen Tod künftig gemeinsam das Abendmahl zu feiern.

Es gibt allerdings auch andere Theorien, woher das "Grün" stammen könnte - etwa von dem Brauch, an diesem Tag besonders grünes, junges Gemüse zu essen, der als Teil des Fastengedankens die Christianisierung überlebte. Auch die Vorstellung einiger alter Naturreligionen, dass dieser Tag für die erste Frühjahrssaat besonders geeignet sei, wird bisweilen ins Spiel gebracht.

Welche Bräuche gibt es an Gründonnerstag?

Für die Christen ist der Gründonnerstag ein wichtiger Tag in der wichtigen Karwoche. Bei der Abendmahlmesse am Gründonnerstag läuten nach katholischer Tradition alle verfügbaren Glocken der Kirche. Dann verstummen sie aus Trauer um den Tod Jesu am Kreuz bis zur Osternachtsfeier, wenn die Auferstehung Christi gefeiert wird. Im Volksmund heißt es, die Glocken seien nach Rom geflogen, um beim Heiligen Vater zu beichten und um Segen zu bitten.

In vielen Gemeinden wird dazu der Brauch gepflegt, dass Ministranten durch die Straßen ziehen und die Gläubigen mit hölzernen Rätschen zum Gebet rufen.

Auch wenn von der Fußwaschung nur im Johannesevangelium berichtet wird und dieser Brauch in vielen Gemeinden nicht mehr praktiziert wird, so ist doch dieser symbolische Akt des Dienens und der Reinigung bis heute offizieller Bestandteil der Gründonnerstagliturgie der katholischen Kirche. Die Bilder des Papstes Franziskus, damals noch Kardinal Jorge Maria Bergoglio, wie er in einem Armenviertel in Buenos Aires Füße wäscht, gingen um die Welt.

Auch sein Vorgänger Papst Benedikt XVI. hatte als Bischof von Rom, wie alle Bischöfe weltweit, alljährlich am Gründonnerstag die Fußwaschung praktiziert und zwölf Personen die Füße gewaschen.

Ist Gründonnerstag ein gesetzlicher Feiertag?

Ein offizieller Feiertag ist Gründonnerstag nicht - aber ein sogenannter stiller Tag. Das bedeutet, dass in Bayern Tanzverbot gilt, und zwar ab 2 Uhr morgens. Dieses geht dann direkt ins Tanzverbot an Karfreitag über, welches um Mitternacht beginnt. Karfreitag ist dann auch ein gesetzlicher Feiertag. (AZ)

