Philosoph Markus Gabriel: „Die Zeiten sind extrem dunkel“

Plus Markus Gabriel ist ein Star der Philosophie. Er spricht über moralisches Versagen in der Corona-Krise, die drohende Selbstausrottung der Menschheit – und seine Vaterschaft.

Herr Gabriel, als Sie mit 29 Deutschlands jüngster Professor wurden und bald darauf mit „Warum es die Welt nicht gibt“ einen Bestseller landeten, galten Sie als Wunderknabe der Philosophie. Wie geht man damit um?