Interview

vor 16 Min.

Schauspieler Anthony Hopkins: "Ich habe so viele Fehler gemacht"

Anthony Hopkins als Anthony in einer Szene des Films "The Father".

Plus Anthony Hopkins spielt in "The Father" einen Demenz-Kranken. Er spricht über die Vergänglichkeit, die Weisheit des Alters und seine Sorgen um all die jungen Menschen.

Von Mariam Schaghaghi

Sir Anthony, denkt man mit 83 Jahren an seine Sterblichkeit oder verdrängt man sie lieber?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen