Andere auf die Maskenpflicht hinweisen? Nein!

Nie schön, jemanden auf ein Versehen, eine Tollpatschigkeit beziehungsweise die Nichteinhaltung sozialer Normen hinzuweisen. "Entschuldigen Sie, aber Sie haben da etwas an der Nase" ist beispielsweise ein Satz, der stets Überwindung erfordert. Denn klar ist, der andere ist zwar froh, aber dennoch peinlich berührt. Beim Satz "Entschuldigen Sie, aber Sie haben da nichts an der Nase!" verhält sich die Lage ganz anders. Auch der verlangt Überwindung, er macht aber vermutlich gar niemanden froh. Nicht einen selbst, nicht den anderen. Oder sagen wir mal so: Der robuste Herr, der im ICE–Großraumabteil am Montagnachmittag auf der Strecke von Frankfurt nach München schräg vor einem saß, machte nicht den Eindruck, als würde er einen mit Dankbarkeit überschütten, wenn man ihn auf sein schutzloses Gesicht hingewiesen hätte. Dass er die Maske unterm Kinn trug, war auch eher kein Versehen, jedenfalls zog er sie stets brav nach oben zog, wenn sich ein Kontrolleur zeigte.

Und dann: Mit dem Kontrolleur drohen?

Was also tun in einer solchen Situation? Wenn ja klar ist, der andere hat sich bewusst entschieden, keine Maske zu tragen. Ihn freundlich darum bitten, die Hygiene-Regeln einzuhalten, ist vermutlich für die Katz. Was aber will man dann mit der Intervention erreichen? Den eigenen Ärger loswerden, weil sich da einer Sonderrechte rausnimmt, weil es rücksichtlos den anderen gegenüber ist, weil man ja selbst die Maske auch gerne los wäre ...? Und dann? Mit dem Kontrolleur drohen? Streiten? Sich die ganze weitere Zugfahrt fürchterlich aufregen? Nein. Tatsache ist, da hat einer wirklich nichts Schlimmeres getan, als keine Maske aufzusetzen. Blöd zwar, blöd aber auch, wenn das ganze Land zur biestigen Masken-Überwachungsgesellschaft wird.

