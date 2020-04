vor 53 Min.

Capito sucht das schönste Straßenkunstwerk in der Region!

Die Sonne scheint, man darf gerade nichts groß unternehmen - gute Voraussetzungen, um ein Straßenkunstwerk zu malen. Heute starten wir einen Wettbewerb. Hauptpreis ist ein Mini-Pool.

Die Osterferien sind vorbei, die Homeschool geht nun erst mal weiter. Dabei hatten sich viele von euch so auf ihre Freunde und die richtige Schule gefreut. Um euch dennoch diesen ungewöhnlichen Schulstart etwas zu versüßen, starten wir heute den großen Capito-Straßenmalwettbewerb. Bei dem suchen wir nicht nur die schönsten Straßenkunstwerke. Hauptpreis ist ein Mini-Pool für den Garten – schließlich ist bald Sommer.

Capito-Leser sind tolle Straßenkünstler. Das wissen wir von den Straßenmalwettbewerben in den vergangenen Jahren. Tolle Kunstwerke habt ihr da auf den Boden gezaubert. Normalerweise findet der große Capito-Straßenmalwettbewerb im Sommer statt. Aber weil wir ja durch Corona ungewöhnliche Zeiten haben, verlegen wir das große Um-die-Wette-Malen einfach nach vorne. Schließlich macht es ja bei dem vielen Lernen auch mal Spaß, den Kopf etwas frei zu malen.

So kannst du mitmachen: Male ein Straßenkunstwerk – in den Hof, auf den Bürgersteig, auf den Boden der Spielstraße oder wohin du möchtest. Bitte deine Eltern, ein Foto davon zu machen und dieses bis Sonntag, 10. Mai, an capitoaktion@augsburger-allgemeine.de "Betreff: Straßenkunst" zu mailen. Wichtig: Wenn Kinder auf den Fotos zu sehen sind, brauchen wir die Einverständniserklärung der Eltern, dass wir die Bilder veröffentlichen dürfen.

Wir sammeln die Fotos von den Straßenkunstwerken und stellen diese dann am Montag, 11. Mai, in einer Bildergalerie ins Internet. Dort können die Leser dann abstimmen, welches Kunstwerk das Schönste ist. Außerdem küren wir einen Redaktionsliebling. Wir sind gespannt, was ihr so zaubert, und freuen uns auf eure Mails. (lea)

Info: Hast du keine Straßenkreide und möchtest dir gerne welche basteln? Kein Problem. Hier ist eine Anleitung.





