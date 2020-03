vor 50 Min.

Die "Über"-Familie hat überdies ein neues Mitglied: "Überdesinifzieren"

Was es damit auf sich hat und wo der Ausdruck überhaupt plötzlich aufgetaucht ist, darum geht es hier.

Von Michael Schreiner

In diesen Tagen wird sehr vielem ein „Über“ übergestülpt. Lieber übervorsichtig sein als nur vorsichtig, besser weniger draußen herumtreiben als die üblichen Sozialkontakte zu übertreiben. Lieber der unsichtbaren Gefahr ins Auge sehen als sie leichtfertig übersehen, besser überwachen als bloß wachen. Lieber mit Vorratshaltung mögliche Quarantänetage überbrücken als sich täglich über leere Nudelschüsseln zu bücken. Man muss überdies nicht infiziert sein, um festzustellen, dass sich Covid-19 in unseren Köpfen eingenistet hat.

Deshalb treffen die drastischsten Maßnahmen auch ohne überzeugende Überzeugungsarbeit auf Akzeptanz. Die Absage des Alltags ist allgemeine Übereinkunft. Einzelne Übererfüllungen der Corona-Correctness - den Kindergeburtstag hättet ihr schon feiern dürfen - werden nachsichtig übergangen. Überhaupt wird relativ geräuschlos hingenommen, dass das öffentliche Leben peu à peu in eine Art Geisterspiel übergeht.

Was jetzt noch folgen kann, ist leider nicht überschaubar, sondern, oft gebrauchte Formulierung in diesen Corona-Zeiten, „noch nicht absehbar“. Umso hellhöriger macht die Stimme des Geschäftsführers Thomas Schnell vom Desinfektionsmittelhersteller Dr. Schnell. Der nämlich hat sich in einem großen Interview zur Überlebensfrage Desinfizieren geäußert und in diesem Zusammenhang mit Blick auf „normale Menschen“ gesagt: „Ein Überdesinfizieren bringt auch nichts.“ Ist der Mann überdreht, neigt er zu Überheblichkeit? Keineswegs. Seine Argumente überzeugen. Ob auch jene sie übernehmen, die man derzeit halbstündlich beim Duschen unter den Desinfektionsmittelspendern beobachten kann, ist nicht absehbar. Corona hat uns überrumpelt.

