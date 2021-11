Ist es gesund, wenn ich mein Haustier vegetarisch oder gar vegan ernähre?

Plus Immer mehr Menschen ernähren sich vegetarisch oder vegan. Und was ist mit Hund und Katz? Der Veggie-Futter-Markt wächst. Aber ist das Gemüse auch gut fürs Tier?

Man darf sich Roscoe als einen glücklichen Hund vorstellen. Zumindest erweckt sein Instagram-Account den Eindruck, der Roscoe in vielen sehr angenehmen Situationen zeigt. Auf einem Bild zum Beispiel verschlingt die Bulldogge eine Geburtstagstorte zusammen mit Freunden, von denen einer netter aussieht als der andere, auf einem anderen sonnt sie sich mit Herrchen auf einem Steg schlafen, Spielen, Fressen – was kann ein Hund denn mehr vom Leben wollen?