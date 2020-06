vor 54 Min.

Jetzt trotz Corona verreisen? Muss nicht sein!

Immer mehr Länder öffnen wieder ihre Grenzen. Sollte man jetzt in den Urlaub fahren? Nein, findet unser Autor.

Von Wolfgang Schütz

Ist alles wieder gut und normal? Fühlen Sie sich rundum wohl und sicher, wenn Sie nun nach den ja geradezu unendlichen Wochen doch mal in Urlaub fahren können? Freuen Sie sich schon darauf: Einfach mal wieder ins Freie aufzubrechen? Spüren Sie schon, wie schön es sein wird, endlich unbedarft in den Tag hineinschlendern zu können, von keinen lästigen Alltagsreglementierungen eingeschränkt, mal hier essen, dort besuchen, da verweilen? Kribbelt er schon angenehm, der Kitzel des kleinen Abenteuers, weg aus dem Vertrauten zu gehen, dorthin, wo alles ein bisschen anders funktioniert, wo man nicht alles und jeden sofort kennt und versteht, wo man sich eingeladen fühlt zur freien Entfaltung? Und freuen Sie sich auch schon aufs Unterwegssein, in Zug, Flugzeug oder Auto, Strecke machen auf dem Weg ins Weite, auf den eigenen Zauber von Raststätten, Bahnhöfen und Flugplätzen? Sind Sie schon gespannt und neugierig aufs Unbekannte, darauf, neue Räume zu erkunden, neue Bekanntschaften zu machen, auf offene Begegnungen? Und sind Sie es leid, den ganzen schönen Frühling lang sowieso schon alle näheren Ausflugsziele und Gastronomien abgeklappert zu haben, sodass es nun endlich an der Zeit ist, auch die in der Ferne liegenden Erholungsanbieter an Ihrem zuletzt besonders sprießenden Wohlstand teilhaben zu lassen? Und ist es nicht schön, dass die Krise die Umwelt geschont hat, sodass Sie jetzt mit besserem Gewissen losdröhnen können?

Das Geschenk gibt's doch daheim

Wenn Sie auf alles oder zumindest das meiste mit Ja antworten können: Dann viel Spaß auf Ihrer Urlaubsreise! Aber falls nicht: Wo wollen Sie denn auch hin? Und warum? Freiheit, Erholung, Abwechslung, Abenteuer … – liegt das da draußen 2020? Was für ein Geschenk in diesen Zeiten, sich zu Hause wohlfühlen zu können.

