Gesellschaft

04.06.2021

Was bedeutet Familie? Diese Väter haben ihre Antwort darauf gefunden

Plus Papa, Papi, Pflegekind: Christian und Bjoern leben mit ihrem Pflegesohn im Münchner Umland. Familie ist für sie ein Gefühl, das stärker wiegt als Blutsbande.

Von Sarah Schierack

Der Moment, der alles verändert, beginnt reichlich unspektakulär. Christian ist auf dem Weg zur Post. Es ist Mittwoch, 16.35 Uhr, als sein Handy klingelt. An diese Uhrzeit wird er sich immer erinnern. Am Telefon ist eine Mitarbeiterin des Jugendamtes. Sie telefonieren, legen wieder auf. Christian ruft sofort Bjoern an, seinen Ehemann, ein Mal, zwei Mal, so oft, bis er ihn schließlich erreicht. „Wir werden Papa“, sagt Christian zu Bjoern. So fängt es an, ihr Leben als Eltern.

