Wenn Streit zwischen Eltern und Lehrern eskaliert

Plus Eltern gegen Lehrer – immer häufiger und immer heftiger werden die Auseinandersetzungen. Und immer öfter werden sie sogar mit Anwälten geführt. Was ist da los?

Es geht gleich richtig zur Sache. Zwei Schüler prügeln sich, und zwar heftig. Sie schlagen auf dem Pausenhof einer bayerischen Mittelschule mit bloßen Fäusten aufeinander ein, sind ineinander verkeilt. Als der Lehrer die Schlägerei bemerkt, geht er sofort dazwischen. Doch 12-, 13-jährige Schüler wie die beiden Streithähne haben Kraft. Nur mit Körpergewalt bringt der Mann sie auseinander. Bald darauf ermittelt die Staatsanwaltschaft. Der Vater eines der Jungen hatte Anzeige gegen den Lehrer erstattet, wegen Körperverletzung im Amt.

Hans-Peter Etter kennt den Fall gut. Er leitet die Rechtsabteilung des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV). „Der Staatsanwalt hat damals entschieden, dass der Lehrer sogar mit Körpergewalt einschreiten musste, um Schlimmeres zu verhindern“, erklärt Etter. Juristisch ist das eine sogenannte Nothilfesituation. Das Verfahren gegen den Lehrer wurde dann auch eingestellt.

Jedes Jahr hat Etter mehrere hundert Fälle auf seinem Schreibtisch, in denen Eltern juristisch gegen die Lehrer ihrer Kinder vorgehen. Heute ist seine Abteilung mit mehr als 20 Mitarbeitern die größte im BLLV, größer als jede pädagogische. Drei Volljuristen beraten rund um die Uhr Lehrer in Rechtsfragen und vertreten sie vor Gericht. „Bei den heftigeren Fällen, wenn etwa ein Anwalt oder die Staatsanwaltschaft im Spiel sind, legen wir eine Akte an“, erklärt Etter, der früher selbst einmal als Lehrer gearbeitet hat.

Und die Aktenberge auf den Schreibtischen in der Münchner BLLV-Geschäftsstelle werden von Jahr zu Jahr höher. „Vor 20 Jahren hatten wir pro Jahr 250 bis 300 Akten“, erinnert sich Etter an seine Anfänge im Rechtsressort. „Vergangenes Jahr waren es mehr als 1000.“ Dazu kämen mindestens 1000 kleinere Rechtsberatungen.

In einem Drittel bis der Hälfte der Fälle sind Eltern der Grund für Rechtsstreitigkeiten. Handgreiflichkeiten wie an der bayerischen Mittelschule werden den Lehrern immer wieder vorgeworfen – auch vor einigen Jahren in Lagerlechfeld im Landkreis Augsburg. Dort hatten Eltern eine junge Lehrerin auf 350 Euro Schmerzensgeld (plus Zinsen) verklagt, weil sie ihrem Sohn „eine längliche Rötung und ein kleines Hämatom“ am Oberarm zugefügt hatte.

Die Frau hatte nach dem Unterricht an einem Sonderpädagogischen Förderzentrum etwa 50 Kinder beaufsichtigt und den Jungen, der nach Überzeugung des Gerichts an diesem Regentag Mitschüler mit Matsch bespritzt und die Lehrerin gegen die Wade getreten hatte, am linken Oberarm gepackt und ins Bushäuschen gezogen. Die Lehrerin habe zwar „offensichtlich sehr fest zugepackt“, stellte der Richter damals fest, aber das sei innerhalb ihrer „Fürsorge- und Verkehrssicherungspflicht“ legitim gewesen.

So einige Eltern sind bereit, ihr Kind notfalls aufs Gymnasium zu klagen

Ein blauer Fleck. Ein Faustschlag. Das ist ja noch konkret. Doch in den allermeisten Konflikten zwischen Lehrern und Eltern geht es um Interpretationsspielräume, um Feinheiten, um das, was Schülerhände aufs Papier gebracht haben und um dessen Bewertung. Kurz: um Noten. Um Zeugnisse vor allem, „die über die weitere Laufbahn eines Kindes entscheiden“, sagt Rechtsexperte Etter.

Der Lehrer ist nicht mehr die Amtsautorität, deren Entscheidungen man sich fügt. Das Kinderbild hat sich gewandelt, das Selbstverständnis der Eltern. Manche sagen, die ganze Gesellschaft. Um das zu erklären, sollen hier Lehrer zu Wort kommen, Eltern und eine Soziologin.

In der Grundschule geht es ja schon los. Bereits dort wird über Scheitern oder Reüssieren im späteren Leben entschieden – jedenfalls sehen das immer mehr Eltern so. In der dritten und vierten Klasse beobachten Mütter und Väter das Unterrichtsgeschehen besonders kritisch, schließlich ist die Leistung relevant fürs Übertrittszeugnis – das Stück Papier, das entscheidet, ob es ein Grundschüler aufs Gymnasium schafft. 2,33 ist der magische Schnitt, den ein Viertklässler in Mathematik, Deutsch sowie Heimat- und Sachkunde braucht, um in den Sehnsuchtsort heutiger Mittel- und Oberschichts-Eltern Einlass zu bekommen. Nicht wenige Eltern sind bereit, ihr Kind notfalls aufs Gymnasium zu klagen, und fechten das Übertrittszeugnis an. So ein Verfahren kann sich über Jahre ziehen.

Der BLLV-Experte erinnert sich an einen Fall, der erst vor der höchsten Instanz der bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit geklärt wurde. Die Eltern hatten gegen die Note ihres Kindes im Heimat- und Sachunterricht der 4. Klasse geklagt. Die Richter analysierten sogar einzelne Fragen, die die Lehrkraft im Klassenzimmer gestellt hatte. In der Vorbereitung auf die praktische Fahrradprüfung, die alle Grundschüler in Bayern ablegen, hatte es geheißen: „Du fährst mit deinem Fahrrad auf einen Fußgängerüberweg zu. Wie verhältst du dich?“ a) langsam fahren, b) Blickkontakt aufnehmen, c) wenn nötig, anhalten.

Das Kind hatte Antwort b) nicht angekreuzt und nur zwei von drei Punkten bekommen. Das Gericht stellte fest, dass die Lehrerin den Punkt nicht hätte abziehen dürfen. Aus der Frage gehe nicht hervor, dass sich jemand dem Fußgängerüberweg nähert. Und nur dann könne schließlich Blickkontakt aufgenommen werden. Nach zwei Jahren Streit entschied der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in zweiter Instanz, dass das Kind aufs Gymnasium darf.

Ganz frisch zeigt eine Befragung des Forsa-Instituts unter deutschen Lehrern, dass die Beziehung zwischen Pädagogen und Eltern in der Grundschule am streitanfälligsten ist. Jede dritte Lehrkraft nennt „Kommunikation mit den Eltern“ eine der größten Herausforderungen des Schulalltags.

Etter spricht in solchen Fällen von „systemisch bedingten“ Konflikten. Obwohl der Streit um die Noten für ihn so was wie eine Jobgarantie bedeutet, ist er dafür, das Übertrittszeugnis abzuschaffen. Sein Verband fordert seit vielen Jahren, dass in Bayern die Eltern nach einer Beratung durch den Lehrer entscheiden dürfen, auf welche Schulart ihr Kind nach der Grundschule wechselt. „Wenn man das Übertrittszeugnis abschaffen würde, hätte unsere Rechtsabteilung auf einen Schlag weit weniger zu tun.“

"Der Ton ist insgesamt rauer geworden"

Aber warum sind Eltern so? Für Heinz-Peter Etter, selbst zweifacher Vater, ist die Schule nur eine Kampfzone von vielen. „Der Ton ist insgesamt rauer geworden, die Bereitschaft zu klagen hat zugenommen. Menschen klagen gegen Rettungskräfte, sie erstatten Strafanzeige gegen Polizisten, wenn die bei einer Rauferei dazwischengehen. Das ist ein Phänomen nicht nur an Schulen.“

Einen bestimmten Typ von Eltern, die bevorzugt mit dem Anwalt drohen, will Etter nicht festlegen. „Das geht durch alle Schichten. Gut situierte Eltern sind jedoch eher bereit, die Rechte ihrer Kinder mit Anwälten durchzusetzen oder viel Geld in die Nachhilfe zu investieren.“ Viele hätten eine Rechtsschutzversicherung, seien vielleicht sogar selbst Anwälte.

Wer sich im Internet durch Lehrerforen klickt, liest von Fällen im Münchner Raum, in denen der Anwalt gleich mit zur Sprechstunde kam. Erfährt, wie eine Mutter eine Szene machte, weil eine Klasse 20 Minuten später als geplant von einem Schulausflug zurückkam. Oder wie Eltern einem Lehrer vorwarfen, das Lektüregeld ihres Kindes unterschlagen zu haben.

Lehrerin Frieda Auermann (Name geändert) hatte es vor allem mit betuchten Eltern zu tun. Sechs Jahre unterrichtete sie an einer Privatschule im Münchner Raum. Dann hat sie hingeworfen. Nicht, weil sie die Schüler so schlimm fand. Im Gegenteil, die wollte Auermann unbedingt noch sicher bis zu den Ferien begleiten, hat ihre Kündigung extra nicht mitten ins Schuljahr gelegt. Das Problem waren die Eltern. Ständig standen sie auf der Matte, ständig passte ihnen irgendwas nicht. Frieda Auermann kann sich noch an alle erinnern: an die Mutter, die unbedingt mitbestimmen wollte, was ihr Kind im Werkunterricht bastelt. An die, die sich beklagte, dass die junge Lehrerin in der 6. Klasse Deutsch zu wenig mit Fremdwörtern lateinischen Ursprungs arbeite.

Besonders gut erinnert sie sich daran, wie es ihr einmal richtig schlecht ging. Das war kurz, bevor sie ihren Platz im Lehrerzimmer räumte. „Wegen einer hartnäckigen Erkrankung war ich für längere Zeit krankgeschrieben. Aber ich war nicht ans Bett gefesselt, musste ja auch mal einkaufen und zum Arzt“, erzählt sie. „Eines Tages hat eine Mutter auf meiner Privatnummer angerufen und wollte eine Erklärung dafür, warum man mich in der Stadt sieht, wo ich doch krankgeschrieben sei.“

Die meisten Eltern seien ja friedlich

Frieda Auermann ist eine Frau, die sich gut selbst verteidigen kann. Einen Rechtsberater hat sie sich nie geholt. Aber die ständigen Beschwerden haben etwas mit ihr gemacht. Die Lehrerin hat ein Bild dafür gefunden: „Das ist, als würden immer wieder kleine, vereinzelte Kieselsteine auf ein Glashaus geworfen. Die wenigen kleinen Steinchen beschädigen das Glashaus nicht sichtbar. Aber irgendwann stürzt es doch in sich zusammen.“ Zerbröselt eben, so wie es Frieda Auermanns Toleranzgrenze zerbröselt hat.

Trotzdem will Frieda Auermann nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Die allermeisten Eltern seien ja friedlich, man könne gut mit ihnen klarkommen. Vor Elternabenden hat sie trotzdem tagelang schlecht geschlafen. „Auch im Unterricht ist man irgendwann ständig in Hab-Acht-Stellung, will nichts falsch machen. Man ist nicht mehr der Lehrer, der man eigentlich sein will.“ Dass sie Lehrerin bleiben möchte, daran hat Frieda Auermann trotzdem nie gezweifelt. Heute unterrichtet sie an einer anderen Schule – bisher weitgehend unbehelligt.

Aber es kann doch nicht sein, dass Eltern charakterlich roh und garstig sind und Lehrern deswegen das Leben schwermachen. Oder doch..? Sozialforscher müssen es wissen – und ihre Studien zeichnen Mütter und Väter vierlmehr unsicher und angsterfüllt. Christine Henry-Huthmacher von der Konrad-Adenauer-Stiftung kennt Deutschlands Eltern wie vielleicht keine Zweite. Sie hat erstmals vor gut zehn Jahren mit Kollegen deren Lebenswelten ergründet – und ihrer Analyse einen bezeichnenden Titel gegeben: „Eltern unter Druck“.

„Das Kind, seine Talente, Fähigkeiten und Bedürfnisse stehen heute im Mittelpunkt der Familie“, erklärt die Soziologin, die bei der Adenauer-Stiftung die Familien- und Frauenpolitik koordiniert. Sie sieht das Phänomen vor allem an der Mittelschicht. „Der Erziehungsanspruch der Eltern, ihren Kindern eine unbeschwerte Kindheit und Jugend zu ermöglichen, kollidiert mit einem auf Noten basierenden, leistungsorientierten Schulsystem.“ Englischkurse schon im Kindergarten, Lese-, Sprach- und Schreibtests in der Grundschule, dazu die ständigen Meldungen über neue Bildungsstudien, in denen bayerische Schüler regelmäßig zu den Überfliegern Deutschlands gekürt werden – da wächst die Befürchtung, dass das eigene Kind durchs Raster fällt.

Mehr noch: „Viele Eltern haben das Gefühl, dass Inhalte völlig auf der Strecke bleiben, weil nur noch diesen Tests entsprochen wird.“ Dazu kommt die Digitalisierung, die unsere Welt zu einer ganz anderen machen wird: Was ist eine zukunftsgerechte, krisensichere Ausbildung? Das Rätseln über diese Frage verunsichert Eltern weiter. Und es führt dazu, dass gerade die in der Gesellschaftsmitte sich auf das Abitur als alleinigen Bildungsmaßstab fokussieren – und das, wo Eltern sich, könnten sie allein bestimmen, eine ganz andere Art von Schule für ihre Kinder wünschen: Einer weiteren Studie der Adenauer-Stiftung zufolge teilt nämlich ein Großteil von ihnen den Wunsch nach einem Unterricht frei von Notenfixierung und Leistungsdruck, in dem das Kind seine Persönlichkeit entfalten kann.

Die Eltern selbst sind heute im Schnitt besser ausgebildet denn je

Neben der Schule seien Kinder heute weitgehend „entpflichtet“: Clarissa muss nicht den Müll runterbringen, Jan-Philipp nicht beim Rasenmähen helfen. Aber in der Schule, da müssen sie liefern. Die Soziologin aus Nordrhein-Westfalen fasst es kurz zusammen: „Eltern bewegen sich zwischen den Polen ‚Bullerbü‘ und ‚Global Player‘.“ Hier der Anspruch, dem Nachwuchs eine Bilderbuch-Kindheit zu bieten, in der Alltag gleichbedeutend mit Spaß und Abenteuer ist – dort die Erwartung, dass aus dem Kind auch etwas werden soll. Denn die guten Noten des Kindes würden zu einer Bestätigung für die Eltern, die zeigen: Wir haben alles richtig gemacht.

Die Eltern selbst sind heute im Schnitt besser ausgebildet denn je. Bei den 30- bis 34-Jährigen, die schon Kinder haben oder vielleicht bald haben werden, hat knapp jeder Dritte einen Hochschulabschluss. Unter deren eigenen Eltern war es nur jeder Fünfte. Und wer selbst so schlau ist wie die Lehrkraft, stellt sich ihr selbstbewusster entgegen. War der Lehrer früher eine Autorität, soll er nach dem Wunsch vieler Eltern jetzt vor allem Lernbegleiter sein, der die Kompetenzen des Kindes fördert.

Das Problem nur: Manche Mütter und Väter scheinen zu vergessen, dass auch sie noch etwas zur Erziehung beitragen müssen. Diesen Eindruck jedenfalls hat die Lehrerin Maria Münch (Name geändert), selbst Mitte 30. Sie und ihre Kollegen an einer Mittelschule in Oberbayern werden regelmäßig für Probleme verantwortlich gemacht, die weder in der Schule geschehen noch etwas mit Unterrichtsinhalten zu tun haben. Kürzlich zum Beispiel, als zwei Schüler in ihrer Freizeit einen Streit anzettelten. Es war nicht einmal auf dem Pausenhof, sondern irgendwo bei einem Schüler daheim. Und dennoch beschwerten sich die Eltern des einen Kindes danach bei der Schule, dass diese in ihrem Erziehungsauftrag versagt habe.

Andere Eltern geben den Lehrern die Schuld dafür, dass sich Kinder über Whatsapp gegenseitig mobben und beleidigen. „Eltern werfen anderen Kindern soziale Inkompetenzen vor und beschuldigen die Schule, nichts dagegen zu unternehmen“, sagt die Lehrerin. Sie habe das Gefühl, dass Eltern ihren privaten Druck – zum Beispiel aus der Arbeit – an den Lehrern ausließen. Und zwar „in einem Tonfall, den man niemals im persönlichen Gespräch verwenden würde“. Sie hat E-Mails erhalten, bei denen ihr jeder Satz ins Gesicht schrie, weil er mit einem Ausrufezeichen endete.

Wegen Umgangsformen wie diesen sind es manchmal auch die Lehrer, die sich nach dem Erfolg einer Anzeige erkundigen – wie zum Beispiel eine Pädagogin, die sich an die Rechtsabteilung ihres Lehrerverbands wandte, nachdem ein Vater sie außer sich vor Ärger als „despotische Herrscherin“ und „pädagogisch völlig unqualifiziert“ beschimpft hatte.

Lehrer können in Seminaren deeskalierende Kommunikation mit Eltern lernen

Für Lehrer gibt es spezielle Seminare, in denen sie die deeskalierende Kommunikation mit Eltern lernen. So etwas müsste es auch für die andere Seite geben – sagen: die Eltern selbst! Genauer gesagt der Bayerische Elternverband. Dessen Vorsitzender heißt Martin Löwe, ist selbst vierfacher Vater und auch schon mit manchem Lehrer aneinandergeraten. Er löse Meinungsverschiedenheiten ja am liebsten konstruktiv, sagt der Rosenheimer. Doch selbst innerhalb seines Verbands werde es schwieriger, „sachbezogen zu kommunizieren“. Dass die Schule oft mehr Kampfzone als Lernort ist, sieht auch er als Folge einer wachsenden Streitlust in der Gesellschaft. Löwe hat jetzt beim Kultusministerium angeregt, an den Schulen Kommunikationsschulungen für Eltern anzubieten. Er ist sich sicher, dass manche Klage gar nicht erst eingereicht würde, wenn Eltern und Lehrer einfach öfter die richtigen Worte fänden.

Hans-Peter Etter, der Rechtsexperte des BLLV, hat kürzlich einen Ratgeber für Mütter und Väter veröffentlicht: „Konflikte zwischen Eltern und Schule – es geht auch ohne Anwalt“. Der Rechtsexperte gibt darin Eltern Tipps, wie sie ohne Wut in die Elternsprechstunde gehen. Die Bestandteile einer guten Kommunikation definiert er so: „Zuhören, ausreden lassen, nicht laut werden, ruhig bleiben – das ist nicht immer einfach, vor allem, wenn man sich sehr über einen Sachverhalt ärgert oder sich ungerecht behandelt fühlt.“ Es liest sich ein bisschen, als würde er sich an trotzige Kinder wenden. Aber manchmal muss man eben bei den Grundlagen anfangen.