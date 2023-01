Wie bitteres Essen das Wohlbefinden steigern kann

Plus Viele empfinden Bitterstoffe als unangenehm. Dem Gemüse hat man die Geschmacksrichtung weggezüchtet – was nicht ohne Folgen blieb. Denn bittere Speisen haben viele positive Eigenschaften.

Manche Erkenntnis ist bitter. Zum Beispiel die, dass der Geheimtipp vieler Online-Kochportale gar keiner ist. Generationen von Müttern haben ihren Töchtern diese Sache schließlich schon anvertraut, sie war und ist Teil der Küchen-Aussteuer: „Wenn du den Endiviensalat schneidest und ihn vor dem Anmachen für einige Minuten in lauwarmes Wasser legst, schmeckt er nicht mehr so bitter.“