Fußball-WM 2022

04.11.2022

Teigtaschen statt Bratwurst: Die besten Snacks zur Fußball-WM in Katar

Plus In Deutschland schwören Fußballfans auf eine deftige Bratwurst. Im Wüstenstaat Katar werden andere Snacks angeboten. Eine kulinarische Erkundungstour.

Von Claudia Wittke-Gaida Artikel anhören Shape

Streetfoot, wie man es in Deutschland kennt, gibt es in Katar eher selten. Foodtrucks, Burger- oder Würstchenbuden am Straßenrand findet man in dem Wüstenstaat am Persischen Golf kaum und erst recht nicht tagsüber. Es ist meist schlichtweg zu heiß. Dann ist kaum ein Mensch zu Fuß unterwegs, sondern bewegt sich im klimatisierten Auto von einem Ort zum anderen. Dennoch gibt es Snacks, die dazu taugen, sie auf die Hand zu nehmen und unterwegs zu verputzen. Eine Suche nach den besten Häppchen.

