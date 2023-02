Gehyptes Superfood: Was kann die Kokosnuss?

Plus Die Kokospalme gibt uns alles: Fernweh, Pina Colada und andere Leckereien. Von der Nuss bis zum Fleisch wird alles verarbeitet – in immer größeren Massen.

So ein dampfender Milchreis auf der Basis von Kokosmilch sieht aus wie ein flaumweiches schneeweißes Winterplumeau. Die Stärke der runden Reiskörner hat sich während des Garens mit der cremigen Kokosmilch verbunden und den Klassiker aus der Kindheit geadelt. Statt Zimt und Zucker werden geschmorte Aprikosen dazu gereicht oder ein Potpourri aus frischen dunklen Beeren.