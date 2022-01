Baerbock, Habeck, Lauterbach: Der neue Style des Regierens

Plus Nach einem Monat im Amt eine erste modische Bilanz des Auftretens der neuen Regierung: Wirkt Deutschland mit der Ampel nun anders?

Sie können einem aber auch leidtun. Alle Welt schaut täglich auf sie, den Objektiven von Fotografinnen und Fotografen entgeht kein modischer Ausrutscher. Politikerinnen und Politiker stehen ständig im Rampenlicht – und müssen sich dann nicht nur anhören, von diesem und jenem überhaupt keine Ahnung zu haben, nein, im schlimmsten Fall bekommen sie Schlagzeilen in den Klatschspalten etwa wegen eines braunen Jankers, mit dem sich CDU-Baldchef Friedrich Merz jüngst neben dem CSU-Chef Markus Söder als Gelegenheitsbayer angebiedert hat.