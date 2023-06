Schuh-Mode

Das Phänomen Dr. Martens: Der Kult ist tot

Plus Geboren in Bayern: Eigentlich ist die auch politisch bunte Geschichte der Dr. Martens ein Markenmärchen. Bloß leider hat der Kapitalismus alles jetzt endgültig entzaubert.

Von Wolfgang Schütz

Schade auch um die schöne Geschichte, die doch von so viel mehr zu erzählen hatte, als von einer bloß schicken Schuhmarke, aufgestiegen zu weltweiter Bekanntheit. Und die begann auch noch in Bayern, in Seeshaupt am Starnberger See nämlich, wo ein Mann namens Klaus Maertens lebte, nicht nur Arzt, sondern auch gern an der Lösung von Problemen des Alltags tüftelnd.

Von Doktor Klaus Maertens zu den Dr. Martens, den "Docs"

Es war kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als sich der Mediziner der Legende nach beim Skifahren das Bein brach und dann keinen alltagstauglichen Schuh fand, der ihm zuverlässig den Schmerz beim Auftreten nahm. 1945 also, da und so soll der Dr. Maertens auf die Idee gekommen sein, die noch heute an den (neben den gelben bis orangen Nähten) ikonischen Stiefellaschen der internationalisierten Marke Dr. (sprich „Doc“) Martens ausgewiesen wird, „AirWair – with Bouncing Soles“: eine Luftpolsterung, aus alten Reifen gebastelt und vier Jahre später patentiert.

