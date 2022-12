Was bringt der Nutri-Score? Und was nicht?

Plus Zugreifen oder im Regal lassen? Der Nutri-Score auf Lebensmitteln soll bei der Entscheidung helfen. Doch der simple Aufbau des Ampelsystems ist ein Problem.

Essiggurken mit dunkelgrünem A, Müsli mit gelbem C und Schlagsahne mit orangem D: Seit zwei Jahren begegnen Kundinnen und Kunden im Supermarkt immer öfter Produkten, auf die der sogenannte Nutri-Score gedruckt ist. Das Ampelsystem gibt auf den ersten Blick Auskunft über den Nährwert eines Lebensmittels. Das kann eine sinnvolle Hilfe beim Einkauf sein. Noch fehlt der Score aber auf vielen Produkten. Zudem zweifeln Experten, ob alle Verbraucherinnen und Verbraucher damit umgehen können. Der Nutri-Score von dunkelgrünem A bis rotem E ist eine fünfstufige Ampel.