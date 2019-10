12.10.2019

Kritik zu "Der Sturm" am Staatstheater Augsburg: Shakespeare als Baustelle

Patrick Rupar und Klaus Müller spielen in André Bückers Inszenierung "Der Sturm" am Theater Augsburg.

Plus Das Staatstheater Augsburg zeigt bei der Premiere von "Der Sturm" meist vergnüglich, wie es wirklich zugeht hinter den Kulissen. Unsere Kritik.

Von Rüdiger Heinze

Shakespeares „Sturm“ beginnt mit einem so bösen Orkan, dass die Überlebenden eines kenternden Schiffs in hundertfachem Glück jubeln können, an einer öden Insel angeschwemmt zu werden. Am Staatstheater Augsburg jetzt beginnt Shakespeares „Sturm“ mit ein paar Schauspielern, die - nur keine Hast - zu einer „Sturm“-Probe eintrudeln und allerlei andere Flausen im Kopf haben.

"Der Sturm" am Theater Augsburg ist meist vergnüglich Ob das wirklich noch was wird mit Shakespeare? - von hoher Bühnenkunst gar nicht zu reden. Immerhin erscheint dann auch der Regisseur der anholpernden Produktion - und Klaus Müller wächst in die Doppelhauptrolle seines Lebens hinein. Als alter, zynischer, inszenierender Theaterhase, als Baustellenleiter, als entmachteter König Prospero, der alles, was hier geschieht, manipulativ hinzaubert. Es wird kein Shakespeare, kein Marmor geschissen. Das ist in André Bückers wieder mit allen Mitteln arbeitenden Inszenierung meist vergnüglich, aber so viel Einwand darf sein: Das Theater entzaubert sich volkstümelnd auch selbst. Lesen Sie auch: So wird die Premiere "Der Sturm" am Staatstheater

