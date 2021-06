Kurzkritik

Premiere auf der Freilichtbühne: "Chicago" ist ein mitreißendes Showspektakel

Das Musical Chicago auf der Freilichtbühne am Roten Tor in Augsburg.

Plus Auf der Augsburger Freilichtbühne am Roten Tor feiert das Musical "Chicago" Premiere - perfektes Sommertheater mit zwei Mordsfrauen im Mittelpunkt.

Die Versuchung ist da, dass man alles erst einmal großartig findet, einfach weil man es live erlebt. Weil man wieder einmal diesem Zauber erliegt, den die Menschen auf der Bühne verbreiten. Aber die Inszenierung des Musicals "Chicago", die das Staatstheater Augsburg nun bis Ende Juli auf der Freilichtbühne am Roten Tor zeigt, ist nicht nur ein Heilmittel, mit dem all die Wunden geleckt werden können, die in den letzten neun kulturlosen Monaten aufgerissen wurden.

