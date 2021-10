Treffen sich ein Komiker und ein Mönch

Plus Markus Orths mag es, Sinn mit Unsinn zu verbinden. Früher war er Lehrer, heute ist der 52-Jährige Autor. Beim Irseer Pegasus gibt er Einblicke in sein Werk.

Thomas und Stan, der eine ein „Besessener in Sachen Denken“, der andere ein „Besessener in Sachen Komik“. Wobei das alles auch anders hätte kommen können. Thomas war mal ein fröhliches Kind, während Stan bei seiner streng gläubigen Großmutter aufwuchs. Doch als der eine mit fünf Jahren ins Kloster ging, verschwand die Albernheit aus seinem Leben. Und als der andere seine Eltern das erste Mal auf der Bühne sah, hörte er nicht mehr auf zu lachen.