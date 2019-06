08.06.2019

Mit neun Fingern

Der originäre Musiker Dr. John ist tot

Die Jazz-Metropole New Orleans muss den Verlust eines ihrer größten Musiker verkraften: Dr. John ist tot – 77-jährig an einem Herzinfarkt gestorben. Der Sänger und Pianist vermischte wie kein anderer Rock, Blues, Jazz und Voodoo-Mystik. Angeregt von Prof. Longhair, begann Dr. John – bürgerlich: John Rebennack Jr. – seine Karriere in den 50er-Jahren. Infolge seines Debüt-Albums „Gris-Gris“ (1968) erhielt Dr. John, der mit neun Fingern musizierte, sechs Grammys. (dpa/AZ)

