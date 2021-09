Mega-Konzerte in München: Helene Fischer versus Andreas Gabalier

Die Messe München als Hort der Zuversicht: 2022 soll der Sommer 2022 nach Corona werden, Fischer und Gabalier planen mit 100.000 Menschen im Publikum und mehr. Rekord?

Es ist die maximale Verheißung auf Erlösung für das noch immer strauchelnden Konzert-Geschäft und den Sommer der Massen: Helene Fischer und das größte Spektakel ihrer Karriere – ein Konzert am 21. Juli 2022 in der Münchner Messe vor bis zu 150.000 Menschen. Und in den ersten Tagen sollen schon 100.000 Karten verkauft worden sein. Wie es scheint, sie alle zuversichtlich, dass es dann mit den Corona-Beschränkungen – Delta, Lambda, Omega hin oder her – endlich vorbei sein wird: ein schönes Signal.

Da waren schon mal Bruce Springsteen, Roger Waters, Böhse Onkelz

Aber doch nur eine Kopie? Vor zwei Jahren bereits wollte Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier an eben jener Stelle ja auch schon so ein Riesen-Event abhalten, das er auch gleich als neuen Superlativ in der deutschen Unterhaltungsgeschichte ankündigte. Nicht, dass es so große Konzerte hierzulande zuvor nicht gegeben hat: Mindestens 160.000 Menschen etwa strömten 1988 zu Bruce Springsteen auf die Radrennbahn Weißensee; 1990 dann führte Roger Waters im ehemaligen Mauerstreifen „The Wall“ vor rund 300.000 Zuschauern auf. Berlin, Berlin: Das war ja große Symbolik!

Während die Böhsen Onkelz mit ihren vier Konzerten vor insgesamt an die 400.000 Menschen am Hockenheimring 2015 vor allem ihr eigenes Comeback im Maximalformat zelebrierten. Und so war ja auch Gabaliers Event vor allem als neuer Gipfel der eigenen Größe gedacht, dabei in der Inszenierung zum kompletten Fanvolksfest samt Riesenrad und Bierzelten aber eben auch Maßstäbe in Deutschland setzend.

Und Andreas Gabalier legt noch andernorts zu

Nun, nach zwei Corona-Verschiebungen um je ein Jahr terminiert auf den 6. August 2022, ist es aber auch zum Symbol geworden für einen kommenden Sommer der Freiheit – im Verbund allerdings mit Frau Fischer, die zudem früher dran ist (und mit einer Breite von 150 Metern die größte Bühne aller Zeiten in Deutschland verspricht). Es bleibt aber doch: München, München – du bist die Zuversicht!

Nicht ganz. Gabalier nämlich hat den Superlativ erweitert. Er tritt 2022 auch auf dem Expo-Gelände in Bern auf – vor Helene in München. Und dann auch noch doppelt in Kitzbühel. Unentschieden?

