Musiktheater

12:03 Uhr

Ralph Siegel im Festspielhaus Neuschwanstein: Zeppelin im Höhenflug

Kofferballett: Kapitän Pruss (Alexander Kerbst) begrüßt die Passagiere der LZ 129 „Hindenburg“ zur Fahrt nach New York. Unterwegs zeigt sich, dass darunter viele sind, die nicht nur an ihrem Gepäck schwer zu tragen haben.

Plus Die Premiere von Ralph Siegels Stück im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen wird vom Publikum gefeiert, in das sich viel Prominenz gemischt hat. Der Komponist zieht alle Register.

Von Markus Röck

Es ist ein gigantisches Werk, das am Samstagabend seine Uraufführung im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen erlebte. Angemessen dem 245 Meter langen Zeppelin LZ 129 „Hindenburg“, einem der größten je gebauten Luftfahrzeuge. Angemessen aber auch dem Schöpfer des Musicals „Zeppelin“, Ralph Siegel, den der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder in seinem Grußwort von der Bühne herab zum „Titan der deutschen Musik“ beförderte.

