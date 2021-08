Neue Alben

Wo die schönste Musik der USA entstand

Plus Ein Tal jenseits von Hollywood besitzt Legendenstatus: Im Laurel Canyon entstanden Hymnen der Hippiezeit. Jetzt legen David Crosby und Jackson Browne neue Alben vor.

Von Reinhard Köchl

Man könnte es als Vorliebe alter Leute abtun. Aber die ewig Gestrigen kennen das schon. Wenn die jungen Smartphone-Daddler die Nase rümpfen, dass die Heiligtümer der Rock- und Popmusik heute noch in allen Radios rauf- und runterlaufen, wenn sie verständnislos den Kopf über die Mamas und Papas schütteln, die reflexartig beim ersten Gitarrenriff im Auto ganze Strophen mitgrölen, erweist es sich halt doch als richtig: Früher waren einige Dinge wirklich besser – vor allem die Musik. „All the leaves are brown. And the sky is grey. I’ve been for a walk. On a winter’s day…“

