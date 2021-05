Öffnungen

Zwei abgefahrene Ausstellungen in Marktoberdorf und Bregenz

Plus Das Künstlerhaus Marktoberdorf und das Kunsthaus Bregenz bewegen die Besucher – auf total verschiedene Art.

Von Klaus-Peter Mayr

Monatelang ging nichts in den Kunsthäusern und Museen landauf, landab. Nun sind die wieder zugänglich. Etwa das Künstlerhaus in Marktoberdorf, weil im Landkreis Ostallgäu die Inzidenz dauerhaft unter 100 gerutscht ist. Oder das Kunsthaus in Bregenz, weil man die Grenze nach Österreich wieder passieren darf, ohne in Quarantäne verbannt zu werden. Beide Ausstellungen lohnen einen Besuch. Weil sie ziemlich abgefahren sind – allerdings auf ganz unterschiedliche Weise.

