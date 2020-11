07:44 Uhr

Premiere im Live-Stream: Staatstheater Augsburg zeigt das Ballett "Winterreise"

Plus Ricardo Fernando choreografiert für das Staatstheater Augsburg "Winterreise". Die Premiere findet nur im Live-Stream statt. Das führt am Schluss zu einem bewegenden Moment.

Melancholie und Traurigkeit gibt es derzeit weiß Gott reichlich Anlass. So trifft Franz Schuberts „Winterreise“ als musikalisches Tableau für den neuen Ballettabend am Staatstheater einen Nerv beim Zuschauer. Das umso mehr, als der an der Premiere im Martinipark, den besonderen Regeln im Corona-Dunkelrotgebiet Augsburg geschuldet, nur per Live-Stream teilnehmen kann.

Ein Jahr vor seinem Tod, im Jahr 1827, vollendete Schubert seinen Liederzyklus nach Gedichten von Wilhelm Müller. Die kalte, raue Winter-Natur setzte er darin in Bezug zur inneren Hoffnungslosigkeit, Erstarrung und Einsamkeit eines von der Liebe enttäuschten Wanderers. Der im vergangenen Jahr verstorbene Komponist Hans Zender schuf 1993 für das ursprünglich als Klavierstück komponierte Werk eine Fassung für Orchester. Es ist eine, wie er es nannte, „komponierte Interpretation“, die nicht nur mit Harfe, Gitarren, Mundharmonika das Klangspekturm des Orchesters nutzt, sondern es mit allerhand Geräuschen auch noch erweitert.

"Winterreise" am Staatstheater: Die starken Szenen schaffen Raum für Assoziationen

Augsburgs Ballettchef Ricardo Fernando setzt dieser überaus farbigen und komplexen Fassung der „Winterreise“, welche die Augsburger Philharmoniker unter Domonkos Héja in ihrer Komplexität zwischen Volksmusik und Streichquartet präzise ausloteten, eine reduzierte Choreografie entgegen. In ihren schwächeren Momenten illustriert sie den Text lediglich („Der Lindenbaum“, „Die Krähe“, „Der Frühlingstraum“). In ihren starken Szenen, vor allem den drei Duetten, schafft sie aber Raum für Assoziationen und Interpretation. Den öffnen auch allerlei allegorische Figuren mit eigenem Bewegungsvokabular. Einen gelenkig-geschmeidigen Hirschen („Die Post“) wie den von Goncalo Martins da Silva mit Anklängen an Breakdance hat man wohl noch nie gesehen. Faszinierend sind dazu die fantasievollen Kostüme von Stephan Stanisic, deren Stofflichkeit sich faszinierend in die Choregrafie integriert.

In karger, grauer Landschaft (Bühnenbild Peer Palmowski) stellt Fernando dem angenehm zurückhaltend agierenden Tenor Jacques le Roux einen Teil der Kompanie als Wanderer zur Seite. Doch der in das Bühnengeschehen integrierte Sänger bleibt ein Fremdkörper im Geschehen. Der gemeinsamen Wanderung durch eine Winternacht fehlt dadurch ein dramaturgischer Zusammenhang. Das nimmt dem Ballett ein wenig die Dringlichkeit, die die „Winterreise“ gerade in dieser Zeit haben könnte.

Die stellt sich in ganz anderer Hinsicht beim Verbeugungszeremoniell in die Stille des Zuschauerraums hinein ein: Es macht auf eine verzweifelte Weise deutlich, was Bühnen-Künstler in dieser Zeit zu leisten und zu ertragen haben.

