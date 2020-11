07.11.2020

Siri Hustvedt: „Biden wird die rhetorische Temperatur senken“

Die amerikanische Schriftstellerin Siri Hustvedt spricht über die Wahl, ihren Kampf gegen Trump zusammen mit anderen Autoren und was nötig wäre, um das Land wieder zu einen.

Wie haben Sie die Wahlnacht erlebt? Hatten Sie sich auf eine Feier vorbereitet?

Siri Hustvedt: Es war erschreckend. Und nein, ich habe mich nicht getraut, den Wahlumfragen zu glauben. Kein Champagner.

Sie haben sich im Wahlkampf klar gegen Trump positioniert. Noch laufen die letzten Zählungen und zu befürchten ist, dass die Gerichte über diese Präsidentschaft entscheiden müssen. Spüren Sie dennoch jetzt schon Erleichterung?

Hustvedt: Ich bin voller Angst, seit die ersten Wahlergebnisse bekannt wurden. Ich bin nicht erleichtert. Im Moment wissen wir nicht, wie das Endergebnis aussehen wird. Selbst wenn Biden ins Amt gewählt wird, die Zustimmung für Trump war wieder groß, mehr sogar als im Jahr 2016. Während die Pandemie mit 230.000 Toten und wirtschaftlicher Not unzählige Menschen in den USA heimsucht, stimmen viele Millionen für einen antidemokratischen, verblendeten, Hass verbreitenden Ignoranten.

Als sich Donald Trump während der laufenden Auszählung zum Sieger erklärt hat, war das ein Moment, der Sie noch überrascht hat – auch nach vier Jahren mit diesem Präsidenten?

Hustvedt: Ich bin eigentlich von nichts mehr überrascht, was dieser Mann tut. Er erklärt seit Wochen den unvermeidlichen Sieg, indem er sagt, wenn er nicht gewinnt, sei die Wahl gefälscht. Er hat wiederholt fälschlicherweise Demokraten des Betrugs und der Lüge beschuldigt. In seinen Notizen hinterließ ein ruandischer Propagandist eine Beschreibung einer Taktik, die während des Völkermords angewendet wurde: „Accusation in a mirror“. Beschuldigen Sie die andere Seite dessen, was Sie selbst tun. Trump ist Experte auf diesem Gebiet. Das war Hitler auch. In „Mein Kampf“ behauptete er, dass die Juden versuchten, Deutschland zu zerstören.

Zusammen mit Ihrem Mann Paul Auster haben Sie den Verein „Writers against Trump“ gegründet, dem sich viele Kollegen angeschlossen haben. Welche Wirkung, glauben Sie, konnten Sie damit erzielen?

Hustvedt: Wir haben die Organisation im August mit dem konkreten Ziel gegründet, die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Wir waren vor allem um die jungen progressiven Wähler besorgt, die, weil sie von den Möglichkeiten auf dem Wahlschein enttäuscht sind, beschlossen hatten, aus Gründen der ideologischen Reinheit gleich zu Hause zu bleiben. Uns ging es darum, bekannt zu machen, wie viel bei dieser Wahl auf dem Spiel stand. Wenn Biden gewinnt, retten wir die demokratische Republik, wie fehlerhaft sie auch sein mag, vor einem aufkeimenden autoritären Regime. Unter solchen Umständen ist ein Misserfolg bei der Wahl eine Form der Komplizenschaft mit den Kräften, die alles getan haben, um die Wahl zu unterdrücken.

Hofften Sie, auch Trump-Wähler zu bekehren?

Hustvedt: Um ehrlich zu sein, das haben wir nicht versucht. Wir haben in den Swing-States Seminare mit lokalen Aktivisten und Schriftstellern gemacht, um die Situation zu verstehen und zu helfen. Wir haben uns mit anderen progressiven Gruppen zusammengetan und unsere Mitglieder ermutigt, sich freiwillig als Wahlhelfer zu melden. Einige haben das getan. Ich bezweifle, dass wir die Wirkung, die wir hatten, messen können. Wenn es uns gelungen ist, unter unseren Mitgliedern ein Gefühl der Solidarität und Zielstrebigkeit zu schaffen, halte ich das nicht für ein vernachlässigbares Ergebnis unserer Bemühungen.

Immer noch mit Fragzeichen: Aber wenn nun Joe Biden im Januar das Amt des Präsidenten antreten sollte, wäre damit Ihre Arbeit beendet?

Hustvedt: Nein, wir sind eine progressive Gruppe. Wir müssen vielleicht unseren Namen ändern, aber wir werden weiterhin auf einen Systemwandel drängen – für Rassengerechtigkeit, Maßnahmen gegen den Klimawandel und eine Vielzahl anderer Themen. Wir haben recht früh erkannt, dass die Gründungsmitglieder der Gruppe nicht auf kurze, sondern auf lange Sicht im Amt sein werden.

Was erwarten Sie von Joe Biden?

Hustvedt: Biden wird zuhören. Das ist enorm wichtig. Er führt keinen rhetorischen Krieg. Seit Jahren hören wir uns Hassreden aus dem Weißen Haus an. Hassreden beschäftigen den verhassten Anderen nicht. Die Person, die Beschimpfungen und Beiworte schleudert, wartet nicht geduldig darauf, dass der andere antwortet. Trump weiß nicht, was Dialog ist. Biden versteht sich aufs Verhandeln. Nach langen Diskussionen mit Elizabeth Warren und Bernie Sanders hat er bereits bedeutende politische Fortschritte erzielt. Wir erhoffen uns mehr von ihm als eine Rückkehr zur „Normalität“. Da sich das Land mitten in einem gesundheitlichen Notstand befindet, wird er schnell und mutig handeln müssen. Ich glaube, das wird er tun.

Haben Sie Angst vor gewalttätigen Ausbrüchen? Und vor dem endlosen Warten auf die endgültige Entscheidung des Gerichts?

Hustvedt: Bislang hat es keine Gewalt gegeben. Die Wahlen sind friedlich verlaufen. Im Moment bezweifle ich, dass der Oberste Gerichtshof daran beteiligt sein wird. Ich mache mir jedoch Sorgen darüber, dass Milizen und Gruppierungen, die an weiße Vorherrschaft glauben, im Falle eines Sieges von Biden gewaltsam reagieren werden.

Biden verspricht, dass er das Land heilen und die USA wieder zu den Vereinigten Staaten von Amerika machen will. Wie lange wird ein solcher Prozess dauern? Kann die Spaltung überhaupt rückgängig gemacht werden?

Hustvedt: Ich bezweifle sehr, dass Biden die Anhänger von Trump davon überzeugen wird, dass die USA Heilung brauchen. Die Spaltung ist fundamental. Es geht darum, woher wir wissen, was wir wissen. Es gibt keinen Konsens. Wenn Sie glauben, dass alle menschlichen Ereignisse durch das Buch der Offenbarung erklärt werden können, oder dass es einen Staat im Staat gibt, der von Pädophilen regiert wird, die Kinder ermorden und deren Blut trinken, glauben Sie dann einer Person, die behauptet, dass unsere Geschichte Institutionen geschaffen hat, die von Rassismus und Sexismus durchdrungen sind, oder dass wissenschaftliche Forschung von großem Wert ist?

Was kann Biden dann aber erreichen?

Hustvedt: Biden wird die rhetorische Temperatur senken. Er wird nicht die ganze Zeit wütend sein. Er hat einen Sinn für Humor. Er ist kein Psychopath. Es gibt sicherlich Trump-Wähler, die nicht leidenschaftlich sind, die alle vier Jahre aus unzähligen unbekannten Gründen wählen, die der Politik wenig Aufmerksamkeit schenken und sich mit Biden vielleicht anfreunden. Um die USA zu heilen, ist eine echte Abrechnung der Weißen mit dem Erbe der Sklaverei und ihren Schrecken erforderlich. Solange dieses grundlegende Verbrechen nicht als eine Frage des nationalen Gewissens betrachtet wird, werden wir nicht heilen. Ich glaube aber, dass sich das Land gerade wandelt. Die Black-Lives-Matter-Demonstrationen haben gezeigt, dass sich bei vielen Menschen in diesem Land bereits etwas verändert hat.

Wie gehen Sie mit Freunden um, die Trump unterstützt haben?

Hustvedt: Ich habe nur eine solche Erfahrung gemacht. Ich habe eine Stelle an einer medizinischen Fakultät hier in New York, und in einem E-Mail-Austausch entdeckte ich, dass eine Psychiaterin, eine Bekannte, keine enge Freundin, Trump unterstützt. Ich war ehrlich gesagt erstaunt. Ich schrieb ihr zurück, dass wir angesichts unserer grundsätzlichen Meinungsverschiedenheit aber vielleicht in einem Punkt beide übereinstimmen könnten: Wir beide ziehen es vor, in Ländern mit Regierungen zu leben, die unterschiedliche politische Ansichten tolerieren.

Wird Trump in Ihren Romanen noch einmal eine Rolle spielen?

Hustvedt: Trump hat in meinem letzten Roman eine Rolle gespielt: Damals. Er diente als ein Bild kriegerischer und absurder Männlichkeit in dem Buch, das verschiedene Formen des Great-Man-Syndroms, die übertriebene Verehrung des Demagogen, des Genies, des Helden usw. behandelte. Ich habe für das Buch sogar eine Karikatur des Mannes angefertigt. Ich habe ihn also bereits in einen Roman geschrieben. Ich vermute, einmal ist genug – so wie eine Amtszeit seiner Präsidentschaft mehr als genug war.

