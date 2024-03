Schauspielerin Emma Stone

vor 49 Min.

Ein Oscar für eine haarsträubende Rolle

Frisch prämiert: Die zweifache Oscar-Gewinnerin Emma Stone wurde in diesem Jahr für ihre Rolle in "Poor Things" ausgezeichnet.

Plus Als unglaubliche Frankenstein-Frau im Film "Poor Things" triumphiert Emma Stone bei den Oscars. Ein Erfolg mit Plan.

Von Veronika Lintner

"Oh, Junge!", japst sie, mit einem Frosch im Hals und einem Oscar in der Hand. Dann zeigt Emma Stone der Welt ihren Rücken: "Mein Kleid ist kaputt." Riss am Reißverschluss, an der Louis-Vuitton-Robe. Und schon hat sie alle Lacher und Herzen im Dolby Theater auf ihrer Seite. Garderoben-Malheur? Kann ja passieren, in der Hitze einer Oscarnacht. Schließlich zählt Emma Stone zu den Schauspielerinnen, die sich niemals schonen. Mit Härte und Hingabe hat die 35-Jährige nun zum zweiten Mal einen Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Für ihre Rolle als unglaubliche Frankenstein-Frau im Film "Poor Things".

Emma Stone überzeugte in "La La Land" und in "Cruella"

Schon einmal hatte Stone getanzt und abgeräumt, im Jahr 2017, mit Ryan Gosling. Im Musical-Film "La La Land" spielten sie Träumer und Träumerin, zwei, die ihr Glück in Hollywood suchen. Stone gewann den Oscar – und traf jetzt, bei der Gala 2024, wieder auf den Kollegen. Gosling sang einen Show-Song (ganz in Pink, in seiner neuen Glanzrolle als Ken von "Barbie") und tanzte auch Emma Stone an. Die Folge? Ritschratsch, Riss im Stoff, aber sie nahm es mit Humor. Emily Jean Stone aus Scottsdale, Arizona: Dass sie die Lustige spielen kann, hatte sie früh im Film "Easy A" gezeigt. Dass sie Actionfilm-Rollen stemmt, bewies sie in der "Spiderman"-Reihe. Als "Cruella" spielte sie zuletzt die Böse im Dalmatiner-Pelz. Schon lange ist ihr alter Plan aufgegangen: Als Schülerin hatte Stone einen amtlichen Power-Point-Vortrag gebastelt, Titel: "Projekt Hollywood", um ihre Eltern zu überreden, dass sie Schauspielerin werden darf.

