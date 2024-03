Musik

13:11 Uhr

Die Spekulationen um Adeles Konzerte in München

Plus Gleich zehn Mal tritt Adele in München auf. Die Konzertlocation an der Messe ist derweil in der Stadt höchst umstritten. Und nicht der einzige Aufreger.

Von Christof Paulus

Dieses Jahr soll endlich alles glattlaufen: Auf München wartet das nächste Konzertjahr der Superlative, so wie es schon in den vergangenen zwei Jahren erwartet worden war – und dann ein großes Aber blieb. Taylor Swift, Coldplay und Metallica spielen heuer im Olympiastadion, Ed Sheeran auf der Theresienwiese und für Adele entsteht an der Messe sogar eine eigene Arena für ganze zehn Konzerte. Gerade hier in Riem gab es zuletzt Probleme – die man aber inzwischen überwunden haben will. Und Skandale wie Rammstein im vergangenen Sommer dürfte Adele nicht in die Stadt bringen. Diskussionen um die Konzerte des britischen Superstars gibt es trotzdem.

Das liegt vor allem daran, dass schon die Messe als Konzertstandort in München umstritten ist. Schließlich gibt es schon das Olympiastadion, seit über 40 Jahren Konzertbühne mit Platz für rund 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. "Wir machen uns Konkurrenz im eigenen Haus", sagt deshalb Tobias Ruff, der für die ÖDP im Stadtrat sitzt. "Konzerte sind sicher nicht das Kerngeschäft der Messe", findet SPD-Stadträtin Julia Schönfeld-Knor. Trotzdem treten hier nun im Sommer jährlich Superstars auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen