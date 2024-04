Helene Fischer tritt 2026 in der Allianz Arena auf: Vorverkauf startet heute

Helene Fischer wird im Jahr 2026 in der Münchner Allianz Arena auftreten. Am Donnerstag startet der Ticket-Vorverkauf.

Ab 2025 soll das Münchner Olympiastadion saniert werden. Weil dann keine Konzerte mehr dort stattfinden können, dient die Allianz Arena als Ersatz. Welche Musikerinnen und Musiker bis zum Jahr 2027 dort auftreten, ist noch unklar. Nur eine Künstlerin steht inzwischen fest: Helene Fischer wird am 17. Juli 2026 im Rahmen ihrer 360-Grad-Stadion-Tour einen Stopp in Fröttmaning einlegen. Dann soll eine 360-Grad-Bühne im Zentrum des Fußballstadions aufgebaut werden – mit Laufstegen und vier Satellitenbühnen, die das gesamte Spielfeld vereinnahmen.

Helene-Fischer-Konzert in der Allianz Arena: Ticket-Vorverkauf beginnt bald

Wer beim Konzert dabei sein will, hat ab Mittwoch (24. April) die Chance, Tickets dafür zu ergattern. Zuerst haben Kunden von RTL+ und Telekom die Chance auf Karten. Um 10 Uhr startet der Vorverkauf. Ab Donnerstag (25. April) um 10 Uhr gibt es dann Tickets bei Ticketmaster. Pro Person können sechs Karten gekauft werden. Einen Tag später, am Freitag (26. April) ab 10 Uhr, bietet dann auch Eventim Tickets für das Helene-Fischer-Konzert in der Allianz Arena an.

Helene Fischer 2026: Alle Termine der 360-Grad-Tour

Das Konzert in München ist das letzte Konzert der 360-Grad-Tour im Jahr 2026. Das sind die anderen Termine im Überblick:

13. Juni 2026: Berlin ( Olympiastadion )

( ) 16. Juni 2026: Stuttgart (MHP Arena)

(MHP Arena) 20. Juni 2026: Frankfurt ( Deutsche Bank Park)

( Park) 23. Juni 2026: Gelsenkirchen ( Veltins-Arena )

( ) 27. Juni 2026: Köln ( Rhein Energie Stadion)

( Energie Stadion) 4. Juli 2026: Hamburg (Volksparkstadion)

(Volksparkstadion) 11. Juli 2026: Wien ( Ernst-Happel-Stadion )

( ) 14. Juli 2026: Zürich (Stadion Letzigrund)

Die Tickets für diese Konzerte gibt es bereits zu kaufen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Ab 2025 finden Konzerte in der Allianz Arena statt

20 Jahre nach dem Umzug des FC Bayern in die Allianz Arena soll eine Zusammenarbeit mit der Olympiastadion München GmbH beginnen. Demnach sollen laut einer Pressemitteilung der Allianz Arena München Stadion GmbH Open-Air-Konzerte in Fröttmaning stattfinden, wenn das Olympiastadion von 2025 bis 2027 nicht zur Verfügung steht.

"Wir sind sehr glücklich, in Zukunft neben den Weltstars des Fußballs auch Größen aus der Musikszene in unserer Allianz Arena begrüßen zu können", freut sich Andreas Jung, Marketing-Vorstand des FC Bayern. Neben den sportlichen Highlights wie der Europameisterschaft 2024, dem Champions-League-Finale 2025 und einem weiteren NFL-Spiel sollen die Konzerte ein besonderes Erlebnis für die Besucherinnen und Besucher werden.

Lesen Sie dazu auch

Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH, sagt: "Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit unserem gebündelten Know-how und auf Grundlage unseres jahrelangen guten Verhältnisses auch in der Arena in Fröttmaning für die Musik-Fans glanzvolle Open-Air-Konzerte kreieren können." Der Olympiapark bleibt aber alleiniger Ansprechpartner für die Konzertveranstalter.