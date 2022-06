Kunstwerke der Brücke für sechs Millionen Euro versteigert

Plus Die ersten 45 Kunstwerke der Sammlung Gerlinger kamen in München unter den Hammer. Wer die Werke kaufte – und wer bei der Auktion für den Promi-Faktor sorgte.

Ein großer Andrang mit Promi-Faktor, alle Werke verkauft, den Schätzpreis am Ende bei den Erlösen fast verdoppelt: Rainer Ohler vom Auktionshaus Ketterer Kunst in München war mit der ersten Auktion aus der "Brücke"-Sammlung des Würzburgers Hermann Gerlinger mehr als zufrieden: "Unsere Erwartungen sind absolut übertroffen worden", sagte Ohler.