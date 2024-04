Albrecht Dürer geht unter die Haut - Tattoo-Kunst im Museum

Das Albrecht-Dürer-Haus in Nürnberg präsentiert 250 Tattoos aus der ganzen Welt, die von dem Künstler der Renaissance inspiriert sind. Die Ausstellung "Dürer under your skin: Tattoo art" ist bis zum 1. September 2024 zu sehen.

Albrecht Dürer hat überlebt – und zwar auf außergewöhnliche Art und Weise: Menschen allen Alters tragen seine Kunstwerke unter ihrer Haut. In Australien, den USA, Brasilien, ganz Europa. Der weltweite Hype um die Tätowierungen hat auch Dürers Kunst erreicht, wie das Albrecht-Dürer-Haus in dessen Heimatstadt Nürnberg nun zeigt.

"Dürer under your skin: Tattoo art" heißt die Ausstellung, bei der Fotografien von 250 verschiedenen Tattoos gezeigt werden. Zu sehen sind Klassiker und Raritäten, mal mehr und mal weniger stark an Dürers Originale angelehnt. Ganze Rücken, Arme, Bäuche und sogar Pobacken tragen eine Gravur "des Meisters". Im dritten Stock des historischen Gebäudes, im sogenannten grafischen Kabinett, leuchten eine Vielzahl an Strahlern die neu interpretierten Kunstwerke an. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Ein knarzender dunkler Holzboden und schwere Balken verlaufen an der Decke. An den weißen Wänden hängen rote Tafeln. Auf diesen heben sich die Fotografien ab.

Über den Oberkörper eines Mannes erstreckt sich ein ans Kreuz genagelter Christus, die apokalyptischen Reiter reichen vom Nacken über den gesamten Rücken einer anderen Person. Die berühmten betenden Hände Dürers halten in einer Variante Geldscheine fest – fern von der originalen Zeichnung. An anderer Wand sitzt der berühmte Feldhase – mit Adiletten an den Füßen. Anhand von QR-Codes können Besucherinnen und Besucher die Tattoo-Kunst mit den Originalen vergleichen. "Viele der Stiche hat Dürer im Haus entworfen", sagt Dr. Thomas Eser, Direktor der Museen der Stadt Nürnberg, am Tag der Eröffnung.

Doch warum entscheiden sich so viele Menschen dafür, die Kunst des vor über 500 Jahren verstorbenen Malers auf ihre Haut zu tätowieren? Verschiedene Motivationen stecken dahinter, die neben den Fotografien zu lesen sind – von Schicksalsschlägen bis hin zu Heimatverbundenheit. "Ich wollte Meister Dürer dadurch die Ehre erweisen, durch mich 'weiterzuleben'", schreibt eine Tattoo-Trägerin aus Irland. Die Nürnbergerin Brigitte Scheck: "Der Taschenkrebs war mein erstes Dürer-Motiv, nachdem ich wegen Brustkrebs links sicherheitshalber beide Brüste abnehmen lassen habe. Der Krebs befindet sich unterhalb der beiden OP-Narben."

Eine andere Frau trägt das Bild "Vier nackte Frauen (Die vier Hexen)", die für Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Stärke stehen. Sie sind ein Symbol für den Feminismus. "Schließlich sind wir die Enkelinnen der Hexen, die ihr nicht verbrennen konntet."

Technische Verwandtschaft zwischen Kunstwerken Dürers und modernen Tattoos

Tattoos sind in Deutschland seit vielen Jahrzehnten Teil des Erscheinungsbildes von immer mehr Menschen. "Wir wollen zeigen: Tätowieren ist Kunst", sagt die Leiterin des Albrecht-Dürer-Hauses Dr. Christine Demele. Zwischen den Kunstwerken Dürers und den modernen Tattoos gibt es eine technische Verwandtschaft, erklärt sie. Schließlich gehe es letztlich – ob bei Haut, Metall oder Holz – um die Gravur, das Stechen. Etwa seit dem Jahr 2010 habe sich in der Tattoo-Szene der "engraving style" herausgebildet. Dabei werde lediglich mit schwarzer Tinte gearbeitet. Die Schraffuren und Linien erinnern an Kupferstiche und Holzschnitte. Viele der Dürer-Tattoos sind in diesem Stil tätowiert.

Tattoo-Artists auf der ganzen Welt arbeiten in diesem Stil – um Dürer kommen sie dabei nicht herum: Maud Dardeau (Bordeaux, Frankreich), Brücius von Xylander (San Francisco, USA), Maxime Plescia-Büchi (Zürich, Schweiz), Frank Cullmann in Nürnberg oder Joanna Dragomir (Kopenhagen, Dänemark). Letztere sagt: "Ich betrachte das Tätowieren als eine moderne Neuinterpretation von Kupferstich und Radierung, genauso unauslöschlich wie die Werke der alten Meister."

Nach öffentlichem Aufruf gehen über 300 Tattoo-Fotos beim Museum ein

Zur Eröffnung der Ausstellung in Nürnberg reisen eine Vielzahl an Tattoo-Artist sowie Tattoo-Tragende an. Die weltweite Vernetzung des Albrecht-Dürer-Hauses sei erst durch die sozialen Medien möglich gewesen, sagt Demele. Vor etwa sechs Monaten fand dazu ein öffentlicher Aufruf statt, Dürer-Tattoos und Statements abzugeben. Insgesamt seien mehr als 300 Bilder eingegangen. Einige Tattoos seien sogar erst durch den Aufruf entstanden. "Das Projekt hat kunsthistorische Relevanz", sagt Demele.

Neben den Fotografien und Kommentaren können Besucherinnen und Besucher im Dürersaal eine Fototapete des Gemäldes "Adam und Eva" betrachten. Das Besondere: Alle Dürer-Tattoos, die der Artist Plescia-Büchi in den vergangenen zehn Jahren gestochen hat, sind auf die nackte Haut von Adam und Eva projiziert – teils sogar an originaler Stelle.

Am Freitag und Samstag, 12. und 13. April, tätowiert Maud Dardeau live im Albrecht-Dürer-Haus. Die Ausstellung ist bis Sonntag, 1. September 2024, zu sehen.