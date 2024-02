Black History Month

vor 16 Min.

Black History Month: Auch in Deutschland gibt es Schwarze Geschichte

Plus Seit Jahrhunderten leben Schwarze Menschen in Deutschland. Wie ist deren Geschichte? Ein Historiker liefert Antworten, ein Betroffener spricht über das Heute.

Von Helen Geyer

Während des Black History Month im Februar wird in den USA an die Geschichte Schwarzer Menschen erinnert. Auch in Deutschland finden etwa seit den 1990er-Jahren Veranstaltungen dazu statt. Doch wie sieht die Schwarze Geschichte Deutschlands aus? Und wie ist die Lage heute? Ein Blick in die Geschichte liefert lückenhafte Antworten.

Das Leben Schwarzer Menschen in Deutschland ist heutzutage sichtbarer denn je, nicht zuletzt dank der Proteste, die auf die Ermordung von George Floyd im Jahr 2020 folgten. Viele Vereine in Deutschland versuchen, diese Geschichte aufzuarbeiten. Die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland (ISD) Bund e. V. wurde 1985 gegründet und bezeichnet sich als "älteste Selbstorganisation von und für Schwarze Menschen in Deutschland". Der Verein Each One Teach One (EOTO) organisierte im Jahr 2020 eine groß angelegte Befragung, den Afrozensus. Damit wollte der Verein statistische Angaben zu der über eine Million Menschen zählenden Schwarzen Community in Deutschland erhalten. Eines der Ergebnisse: 97,3 Prozent der Befragten erlebten Anti-Schwarzen Rassismus.

